الحكومة تعلن تفاصيل جديدة بشأن حزمة الحماية الاجتماعية (فيديو)

أعلن المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تطبيق حزمة حماية اجتماعية متكاملة وفقا لتوقيتات محددة.

حزمة حماية اجتماعية شاملة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": الحزمة الاجتماعية الجديدة ستكون شاملة بجانب العلاوة الدورية المعتاد صرفها للموظفين والعاملين في الدولة.

الإعلان عن الحزمة الاجتماعية الجديدة

ولفت أن حزمة الحماية الاجتماعية يتم الإعلان عنها قريبا بعد الانتهاء من الدراسة، وبناءًا على تعليمات رئيس الجمهورية الحكومة درست الحزمة بصورة شاملة وهناك بعض التفاصيل الجاري الانتهاء منها وعرضها على الرئيس السيسي.

مزايا إضافية في حزمة الحماية الاجتماعية

وتابع: من الوارد مع عملية الدراسة والعرض على رئيس الجمهورية منح مزايا وتعديلات إضافية خاصة للفئات الأولى بالرعاية، وبالتالي من الأفضل الانتظار حتى يتم الإعلان بصورة شاملة منعا لإساءة الفهم.

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