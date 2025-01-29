مدبولي: الإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة قريبا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن معارض “أهلا رمضان” ستبدأ فعالياتها مطلع فبراير المقبل، ونتابع الأسواق لضبط الأسعار.

وأوضح رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية: نعمل حاليا على الانتهاء من الصياغات الخاصة بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة مع الوزراء المعنيين وسيتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي وسنعلن قريبا ملامح الحزمة للمواطنين.

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