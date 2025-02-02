الأحد 02 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

12 مصابا الحصيلة النهائية، النيابة تحقق فى حريق فندق شهير بإدفو بأسوان

حريق فندق شهير بمدينة
حريق فندق شهير بمدينة إدفو بأسوان

تباشر النيابة العامة، التحقيق فى واقعة حريق فندق شهير بمدينة إدفو بمحافظة أسوان، وكلفت بإجراء تحريات الشرطة وانتداب المعمل الجنائى لمعاينة.

 

وارتفع عدد المصابين لـ 12 حالة باختناق وتم تقديم الاسعافات لهم بموقع الحريق، فيما يقوم فريق من الأجهزة الأمنية بإجراء المعاينة وفحص مسرح الحريق لبيان ملابسات وظروف الواقعة وسؤال شهود العيان.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق أعلى سطح فندق والمخصص كافيه ومطعم للفندق، ويقع بشارع السوق وسط مدينة إدفو شمال محافظة أسوان.

 

 

 

وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء تابعة للحماية المدنية للسيطرة على الحريق و6 سيارات إسعاف للتعامل السريع مع أى حالات طارئة أو إصابات أو اختناقات.

وفرض كردون أمنى حول موقع الحدث، وتم السيطرة على الحريق ومنع خطر الامتداد الى المجاورات وإخماد الحريق، وأصيب 12 شخصا جراء الحريق من بينهم 4 من رجال الحماية بحالات اختناق.

 

حملة أمنية في دمياط تضبط 4 من حائزي الأسلحة النارية و4 تجار مخدرات

الداخلية: ترحيل سوري ويمني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة، ويقوم رجال الشرطة باجراء التحقيقات حول ملابسات وظروف الواقعة.

من جانبه قال عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، أن الحريق اندلع في الدورين الثامن والتاسع بالفندق، وتم تنسيق الجهود لمتابعة الحادث من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وتم تأمين سلامة النزلاء والعاملين فورًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق حريق فندق أسوان حريق اليوم مديرية أمن أسوان النيابة العامة حريق فندق شهير بمدينة إدفو بأسوان

مواد متعلقة

حملة أمنية في دمياط تضبط 4 من حائزي الأسلحة النارية و4 تجار مخدرات

الداخلية: ترحيل سوري ويمني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

السيطرة على حريق فى فندق بمدينة إدفو بأسوان وإصابة 7 أشخاص

بالأسماء، الداخلية تسمح لـ21 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

الأمن يكشف حقيقة انتشار حالات خطف الأطفال وسرقة أعضائهم بالعاصمة

مشاجرة بالأسلحة البيضاء في أحد شوارع المنصورة بسبب لهو الأطفال

إحباط محاولة تهريب مخدرات بأسيوط ومصرع عنصرين إجراميين وضبط 4 آخرين

وزير الداخلية يبحث مع نظيره الكويتي تعزيز التعاون ومكافحة الجرائم المنظمة
ads

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول 2025 بالدقهلية

فيتو تنشر نتائج الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات لعام 2025

مدبولي: إجراءات جديدة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين قريبًا

ظهرت الآن، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

الحكومة تراجع اللمسات النهائية لزيادة المرتبات والمعاشات الجديدة قبل عرضها على السيسي

نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2025 للترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

برقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الترم الأول ⁩2025

مفاجأة، زوج شقيقة موظف الأوبرا المتوفى يدلي بأقوال جديدة

منوعات

المزيد

تطوير نوع جديد من البلاستيك صديق للبيئة

تسجيل براءة اختراع لتصميم طائرة هجين في روسيا

مقطع مرعب، لحظة انفجار بركان في أندونيسيا يثير المخاوف (فيديو)

ظهور جديد للملك تشارلز في فيلم وثائقي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق اليوم الأحد 2 فبراير 2025

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الأحد 2/2/2025

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

سعر السكر اليوم الأحد 2 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

محمد صلاح يصعد للمركز السادس.. قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين صيام النبي في شعبان عن رمضان؟، الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

هل يجوز الجمع بين قضاء رمضان وصيام شعبان؟،الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

كل ما تريد معرفته عن أحكام الصيام في شهر شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية