12 مصابا الحصيلة النهائية، النيابة تحقق فى حريق فندق شهير بإدفو بأسوان

تباشر النيابة العامة، التحقيق فى واقعة حريق فندق شهير بمدينة إدفو بمحافظة أسوان، وكلفت بإجراء تحريات الشرطة وانتداب المعمل الجنائى لمعاينة.

وارتفع عدد المصابين لـ 12 حالة باختناق وتم تقديم الاسعافات لهم بموقع الحريق، فيما يقوم فريق من الأجهزة الأمنية بإجراء المعاينة وفحص مسرح الحريق لبيان ملابسات وظروف الواقعة وسؤال شهود العيان.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق أعلى سطح فندق والمخصص كافيه ومطعم للفندق، ويقع بشارع السوق وسط مدينة إدفو شمال محافظة أسوان.

وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء تابعة للحماية المدنية للسيطرة على الحريق و6 سيارات إسعاف للتعامل السريع مع أى حالات طارئة أو إصابات أو اختناقات.

وفرض كردون أمنى حول موقع الحدث، وتم السيطرة على الحريق ومنع خطر الامتداد الى المجاورات وإخماد الحريق، وأصيب 12 شخصا جراء الحريق من بينهم 4 من رجال الحماية بحالات اختناق.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة، ويقوم رجال الشرطة باجراء التحقيقات حول ملابسات وظروف الواقعة.

من جانبه قال عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، أن الحريق اندلع في الدورين الثامن والتاسع بالفندق، وتم تنسيق الجهود لمتابعة الحادث من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وتم تأمين سلامة النزلاء والعاملين فورًا.

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