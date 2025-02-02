الأحد 02 فبراير 2025
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حوادث

حملة أمنية في دمياط تضبط 4 من حائزي الأسلحة النارية و4 تجار مخدرات

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
 

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وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن  ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 10 كيلو جرام لمخدر البانجو – 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدرى"الهيروين، الشابو").

 

كما ضبط قطعتى سلاح نارى "بدون ترخيص" عبارة عن (2 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة 4 متهمين"لـ 3 منهم معلومات جنائية"، ووتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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