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اقتصاد

رئيس رابطة تجار السيارات يكشف إشكالية الإفراج عن مركبات المعاقين (فيديو)

الافراج عن سيارات
الافراج عن سيارات المعاقين، فيتو

سيارات المعاقين، كشف المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، عن الإشكالية الخاصة بالإفراج عن سيارات المعاقين  .

مشكلة الإفراج عن سيارات المعاقين

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": أن هناك شرط مستحيل تحقيقه على أرض الواقع بخصوص الافراج عن سيارات المعاقين متعلق بتحويل ثمن السياراة خلال 30 يوما من الحساب الشخصي للمعاق أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى.

أحوال المعاقين المادية

وتابع: 90 % من المعاقين بسطاء وأحوالهم المادية متدنية وليس لديهم حسابات بنكية لتحويل ثمن السيارة للوكيل في كوريا أو أي بلد اَخر.
 

ولفت إلى أن كل المعاقين يذهبون للمخازن أو الشركات يعطون لهم قيمة السيارة المراد استيرادها والشركة هي التى تقوم بالتواصل مع المصنع في كوريا مثلا، والمعاق ليس لديه القدرة أو المقدرة للتعامل مع كوريا أو أي دولة أخرى"
 

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