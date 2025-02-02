مزاد علني لبيع وحدات تجارية وإدارية بالنوبارية الجديدة 16 فبراير

تعقد وزارة الاسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية مزاد علني يوم الاحد 16 فبراير الجاري.

وتطرح بمدينة النوبارية الجديدة، 10 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (13م2: 64م2)، و5 وحدات إدارية بمساحات تتراوح من (31م2: 66م2) بالأسواق التجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة.

ويتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر الجهاز لمن يرغب في دخول المزاد، ويمكن المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية والوحدات في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

كشف المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ اكتوبر الجديدة عن وضع معايير لضبط جودة التنفيذ ومراقبة جودة الخامات المستخدمة في مشروعات الاسكان الجاري تنفذها بالمدينة، كما تم تشكيل لجنة لإعتماد العينات والتأكد من مطابقتها للمواصفات قبل التوريد، بالتنسيق مع وحدة الدعم الفني بوزارة الاسكان للوصول للمستوى اللائق لمشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين.

حيث تابع المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة ٦ اكتوبر الجديدة، الموقف التنفيذي للتشطيبات النهائية وأعمال تنسيق الموقع العام لعمارات المرحلة الخامسة بمنطقة غرب المطار، والتي يبلغ عدد وحداتها ١٠٦٠٨ وحدة سكنية، تم الانتهاء من تنفيذ عدد ٩٦٢٤ وحدة سكنية منهم.

كما تم متابعة الموقف التنفيذي لعمارات المرحلة السادسة والتي يبلغ عددها ٥٥ الف وحدة وسكنة.

وفي ذات السياق قام المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز بزيارات ميدانية لمواقع المرحلة السادسة، والكشف عن نموذجي واجهات المرحلة السادسة بعد اعتمادهم من وحدة الدعم الفني بالوزارة تحت اشراف الدكتور مهندس / عبد الخالق إبراهيم مساعد الوزير للشئون الفنية.

والتشديد على الشركات المنفذة وجهات الاشراف على تكثيف معدلات الاعمال بالتوازي مع الحفاظ على جودة التنفيذ طبقا للمواصفات الهندسية المعتمدة.

كما عقد المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز اجتماعًا موسعا مع مسئولي محطات الخرسانة وبحضور مديري ادارات التنفيذ والأمن

للتشديد على التحقق من جودة الخامات المستخدمة في البناء، كالمياه والركام ونوعية وكميات الاسمنت المستخدم، واتخاذ عينات عشوائية لاختبارها بالمراكز البحثية المعتمدة، وايقاف المحطات المخالفة للمواصفات الفنية واتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن حيال المخالفين..

والتشديد على تنفيذ العقوبات الفورية حيال اي مخالفات من نوعية تسريب سيارات الخرسانة بالطرق، او القاء المخلفات، او التعدي على اراضي الدولة بدون دفع رسوم حق الانتفاع المتبعة في هذا الشأن.

مؤكدًا على استمرار الحملات المكثفة وبذل كافة الجهود للوصول لأفضل جودة بالمشروعات القومية بالمدينة.

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