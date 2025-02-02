القابضة تنظم ورشة عمل تحت عنوان تحديث الإرشادات الموحدة لخطط مأمونية المياه

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية تقييم الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل دوري، وفقا لمعايير وضوابط علمية ومنهجية مدروسة، وتحديد أدوات التقييم مع الوضع في الاعتبار أن جودة مياه الشرب أهم أولويات الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وفي سياق متصل نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورشة عمل تحت عنوان إنشاء تحديث الإرشادات الموحدة لخطط مأمونية المياه بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي باتحاد البلديات الهولندية VNG INTERNATIONAL، بحضور شركات مجموعة من السادة المختصين بشركات مياه الشرب والصرف الصحى بقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا والجيزة والقاهرة والمنوفية والشرقية والغربية وممثلين عن وزارة الصحة والسكان ووزارة التنمية المحلية ومشاركة السادة مختصين الجهاز التنظيمي لمياه الشرب وحماية المستهلك.... وتأتي أعمال التحديث لتواكب أحدث إصدارات الإرشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وبما يضمن أعمال التحديث المستمر ورفع الجاهزية لمحطات مياه الشرب لمواجهة المخاطر الناشئة ومخاطر التغيرات المناخية التي تواجه مأمونية إمداد المياه كما ونوعا وتعزيز مرونة الأنظمة والتعامل مع الأزمات والطوارئ.

وأكد الدكتور محمد عبد الغني، مدير المكون الثالث بمشروع ISWS، أن خطط سلامة ومأمونية المياه وضعت بعض الحلول لتشغيل وصيانة المحطات، والتأكد من توافر الاشتراطات التي تضمن جودة المياه، والتأكد من وصياغة وتحديث سياسات الجودة والصرف وشئون البيئة، ومراجعة خطط الأثر الصحي والبيئي لمحطات الصرف الصحي.

وأوضح المهندس هشام صادق، خبير جودة المياه أن مشروع "تعزيز استدامة خدمات المياه في صعيد مصرISWS “الممول من سفارة هولندا في مصر وتنفذه شركة VNG International يهدف إلى تحسين استدامة خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية.

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي إحدى الشركات المتخصصة فى أنظمة معالجة الصرف الصحى المتقدمة، لبحث أوجه التعاون المستقبلي، وزيادة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولا سيما مشروعات الصرف الصحي بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وخلال اللقاء، استعرض مسئولو الشركة الأفكار والأساليب الحديثة المستخدمة فى محطات معالجة الصرف الصحى من خلال الأنظمة المختلفة للوصول إلى معدلات أكبر فى كمية مياه الصرف الصحي المعالج بأقل استهلاك ممكن للطاقة، كما تم عرض سابقة أعمال الشركة بمحطات المعالجة المختلفة والتكنولوجيات المستخدمة بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة".

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