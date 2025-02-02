بعد سقوطه من الدور السادس، تشييع جنازة محمد طارق بالغربية

شيّع المئات من أهالي مدينة المحلة الكبرى، بـ محافظة الغربية اليوم جثمان جثمان محمد طارق زوج الميكب آرتيست نورا بلال والذي لقي مصرعه في حادث مأساوي إثر سقوطه من الطابق السادس بمنزل والديه الكائن في شارع نادي الشرطة.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الفقيد عقب صلاة المغرب بمسجد أبو المجد قبل دفنه بمقابر العائلة بمدينة المحلة الكبري وسط أجواء حزينة خيمت على المنطقة بأكملها

وكانت جهات التحقيق قررت نقل جثمان محمد طارق زوج الميكب آرتيست نورا بلال في مدينة المحلة الكبري بـ محافظة الغربية إلى المشرحة وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها لمعرفة سبب الوفاة

وشهدت مدينة المحلة الكبرى واقعة مأساوية، حيث لقي الشاب محمد طارق، زوج خبيرة التجميل نورا بلال، مصرعه بعد سقوطه من شرفة منزل والديه الكائن في شارع نادي الشرطة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على الجثمان بين الدورين السادس والخامس من العقار، وعلى الفور انتقلت فرق البحث لمعاينة مكان الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن محمد طارق ألقى بنفسه من شرفة المنزل إثر خلافات أسرية مع زوجته. وأكد والد محمد طارق، خلال أقواله أمام الجهات المختصة، أنه لا توجد شبهة جنائية في الحادث، موضحًا أن الواقعة حدثت داخل منزل الأسرة.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة العامة، والتي بدأت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث. ومن المقرر أن يتم استخراج تصريح الدفن عقب انتهاء التحقيقات الرسمية.

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