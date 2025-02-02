الأحد 02 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر يتفقد أركان جناح المشيخة بمعرض الكتاب ويؤكد: فرصة لتنمية الوعي

رئيس قطاع مكتب شيخ
رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر يتفقد أركان جناح المشيخة

تفقد الدكتور أتى خضر، رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر، اليوم الأحد، أركان جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، في جولة شملت ركن الطفل، الفتوى، المخطوطات، الوافدين، منفذ بيع الكتب، شخصية الجناح، قطاع المعاهد الأزهريّة، والخط العربي.

رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر يتفقد أركان جناح الأزهر بمعرض الكتاب

وخلال جولته، أشاد رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر، بحسن التنظيم وثراء الأنشطة والفعاليات التي يقدمها الجناح، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به الإصدارات العلمية المتنوعة في جناح الأزهر، في نشر الفكر الوسطي، وتعزيز القيم الإنسانية والدينية، وتقديم حلول فكرية متجددة تتماشى مع التحديات المعاصرة، من خلال مؤلفات علمية تخدم الجميع، وتعزز من مكانة الأزهر كمنارة للفكر والعلم، وتعلم الأجيال الجديدة كيفية التفاعل مع العالم وفقًا للمبادئ الإسلامية الصحيحة.

وفي سياق حديثه عن شخصية جناح الأزهر الدكتور محمد عبد الله دراز، أكد الدكتور أتى، أنه يعد عالمًا كبيرًا من أبرز الشخصيات العلمية في الأزهر، ولعب دورًا بارز في تطوير الفكر الإسلامي ونشره بوسطية واعتدال، ويتمتع الدكتور دراز بسمعة طيبة في الأوساط الأكاديمية والدينية، حيث اهتم بالتركيز على تجديد الفكر الإسلامي بما يتماشى مع متطلبات العصر، مع الحفاظ على مبادئ الشريعة الإسلامية.

ويشارك الأزهر الشريف - للعام التاسع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جناح الأزهر جناح الأزهر بمعرض الكتاب شيخ الأزهر معرض القاهرة الدولي للكتاب محمد عبد الله دراز الدكتور أتى خضر

مواد متعلقة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يقدم لزواره "حقيقة الإسلام" بـ 14 لغة

جناح دار الإفتاء يناقش "الفتوى والإعلام" في معرض الكتاب.. عباس شومان: الفتوى صناعة خطرة تجرأ الكثير عليها وليس كل من تخرج من الأزهر مؤهل لها

ندوة بجناح الأزهر بمعرض الكتاب تؤكد ضرورة التعاون بين الفقهاء والأطباء في القضايا الطبية
ads

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول 2025 بالدقهلية

فيتو تنشر نتائج الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات لعام 2025

مدبولي: إجراءات جديدة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين قريبًا

ظهرت الآن، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

الحكومة تراجع اللمسات النهائية لزيادة المرتبات والمعاشات الجديدة قبل عرضها على السيسي

نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2025 للترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

برقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الترم الأول ⁩2025

مفاجأة، زوج شقيقة موظف الأوبرا المتوفى يدلي بأقوال جديدة

منوعات

المزيد

تطوير نوع جديد من البلاستيك صديق للبيئة

تسجيل براءة اختراع لتصميم طائرة هجين في روسيا

مقطع مرعب، لحظة انفجار بركان في أندونيسيا يثير المخاوف (فيديو)

ظهور جديد للملك تشارلز في فيلم وثائقي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق اليوم الأحد 2 فبراير 2025

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الأحد 2/2/2025

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

سعر السكر اليوم الأحد 2 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

محمد صلاح يصعد للمركز السادس.. قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين صيام النبي في شعبان عن رمضان؟، الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

هل يجوز الجمع بين قضاء رمضان وصيام شعبان؟،الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

كل ما تريد معرفته عن أحكام الصيام في شهر شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية