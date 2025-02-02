رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر يتفقد أركان جناح المشيخة بمعرض الكتاب ويؤكد: فرصة لتنمية الوعي

تفقد الدكتور أتى خضر، رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر، اليوم الأحد، أركان جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، في جولة شملت ركن الطفل، الفتوى، المخطوطات، الوافدين، منفذ بيع الكتب، شخصية الجناح، قطاع المعاهد الأزهريّة، والخط العربي.

رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر يتفقد أركان جناح الأزهر بمعرض الكتاب

وخلال جولته، أشاد رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر، بحسن التنظيم وثراء الأنشطة والفعاليات التي يقدمها الجناح، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به الإصدارات العلمية المتنوعة في جناح الأزهر، في نشر الفكر الوسطي، وتعزيز القيم الإنسانية والدينية، وتقديم حلول فكرية متجددة تتماشى مع التحديات المعاصرة، من خلال مؤلفات علمية تخدم الجميع، وتعزز من مكانة الأزهر كمنارة للفكر والعلم، وتعلم الأجيال الجديدة كيفية التفاعل مع العالم وفقًا للمبادئ الإسلامية الصحيحة.

وفي سياق حديثه عن شخصية جناح الأزهر الدكتور محمد عبد الله دراز، أكد الدكتور أتى، أنه يعد عالمًا كبيرًا من أبرز الشخصيات العلمية في الأزهر، ولعب دورًا بارز في تطوير الفكر الإسلامي ونشره بوسطية واعتدال، ويتمتع الدكتور دراز بسمعة طيبة في الأوساط الأكاديمية والدينية، حيث اهتم بالتركيز على تجديد الفكر الإسلامي بما يتماشى مع متطلبات العصر، مع الحفاظ على مبادئ الشريعة الإسلامية.

ويشارك الأزهر الشريف - للعام التاسع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

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