النابت والعدس واللحم والدجاج وجبات محبي آل البيت لضيوف السيدة زينب.. 45 ساحة صوفية تحيي ذكرى مولد "أم العواجز".. الوفاء بالنذور والتقرب لله أبرز سمات بيوت الخدمة (فيديو وصور)

يُعتبر توزيع الطعام في مولد السيدة زينب من أبرز مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة، كرمز للبركة والكرم، وأحيانًا كوفاء للنذور.

حيث يحرص العديد من الناس من جميع المحافظات على القدوم إلى القاهرة للاحتفال بمولد السيدة زينب وتقديم الخدمة لها ولضيوفها، كنوع من أنواع التقرب إلى الله وآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم.

وفي هذا العام، يشهد مولد السيدة إقبالًا كبيرًا من المواطنين على الحضور مع أسرهم وأطفالهم.

كما تُنظم الفرق الصوفية حلقات الذكر والاحتفالات خلال فترة المولد، وتقدم خلالها خدمات الطعام والشراب.

وتحتفل الطرق الصوفية سنويًا بمولد السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، حفيدة النبي محمد، من خلال تنظيم حلقات الذكر والأناشيد الدينية والمديح للنبي.

ويبلغ عدد الساحات الصوفية حوالي 45 ساحة، تقدم خدماتها للمحبين وتكون موجودة على جانبي المسجد وفي محيطه.

وقد رصدت عدسة فيتو الخدمات المقدمة ومظاهر الاحتفال بمولد السيدة زينب.

حيث أوضح محمود، وهو صاحب خدمة مخصصة لخدمة آل البيت، أن هذه العادة تعتبر نذرًا على أسرته، وقد اعتادوا على القيام بها منذ سنوات طويلة، ولن يتوقفوا عن تقديمها طوال حياتهم رغم التحديات التي قد تواجههم، خاصة مع ارتفاع أسعارالمواد الغذائية.

وأضاف محمود أنهم يقدمون هذه الخدمة في جميع المناسبات، مثل مولد سيدنا الحسين ومولد السيدة نفيسة ومولد السيد البدوي، بالإضافة إلى جميع الموالد في المحافظات.

أنواع المأكولات والمشروبات المقدمة لزاور السيدة

وفي حديثه مع "فيتو"، تحدث عن المأكولات والمشروبات المقدمة، حيث أشار إلى وجود أنواع عديدة من المأكولات التي يمكن تقديمها، لكنهم يختارون الأنواع وفقًا للميزانية المحددة والمناسبة لهم.

وأكد أن هناك أنواعًا كثيرة مثل:

ـالأرز مع اللحم أو الدجاج: تُعتبر من الوجبات الأساسية التي تُقدم بشكل متكرر، وغالبًا ما تُرافقها الصلصة والخضروات.

. العدس: طبق شائع ومحبوب، خاصة في فصل الشتاء.

ـ الفول والطعمية: يُقدم في وجبات الإفطار أو كوجبة خفيفة.

. الحلويات: مثل الأرز باللبن، المهلبية، أو الكنافة والقطايف.

. الخبز: يُقدم مع معظم الوجبات كعنصر أساسي.

. المشروبات: مثل الشاي، القهوة، أو العصائر، وأحيانًا تُقدم السوبيا أو الحليب.

. الفاكهة: تُقدم مع الوجبات مثل الموز والبرتقال.

ـ الفول النابت: يتم توزيعه مع الخبز

طريقة توزيع المأكولات على زوار السيدة

تُقدَّم هذه الوجبات في أجواء احتفالية دينية، ويشارك في توزيعها العديد من المتطوعين وأصحاب النذور.

وفيما يتعلق بطريقة التوزيع، أشار محمود إلى وجود أكثر من وسيلة لتوزيع الوجبات، لكن الطريقة الرئيسية هي إقامة موائد، حيث تُنصب موائد في الساحات والشوارع المحيطة بمسجد السيدة زينب لاستقبال الزوار وتقديم الطعام مجانًا، تكون هذه الموائد مخصصة للجلوس وتناول الطعام في موقعها.

وأضاف أن هناك أشخاصًا لا يمتلكون أماكن لإقامة موائد، فيقومون بتوزيع الوجبات الجاهزة، من خلال تحضير وجبات مغلفة مسبقًا (مثل الأرز مع اللحم أو الدجاج) وتوزيعها على الزوار في الساحات أو أثناء مرورهم.



التحضير للخدمة والتخطيط لها

وأوضح أهمية التخطيط للخدمة لتحديد الميزانية المناسبة لتقديم المأكولات والمشروبات والضيافة بشكل عام، حيث يتم شراء المستلزمات وتجهيزها، وعند وصول الضيوف، يبدأ طهي الطعام وتقديمه للمارة والزوار، وتستمر هذه الخدمة من الليلة الأولى في المولد حتى الليلة الختامية.

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