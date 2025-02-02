وفاة لي جو سيل بطلة "Squid Game 2" عن عمر يناهز الـ 80 عاما

توفيت الممثلة Lee Joo Shil بطلة مسلسل Squid Game 2 عن عمر يناهز ال80 عامًا بعد صراع طويل مع السرطان صباح اليوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025، وذلك أثناء تلقيها العلاج.

وكشفت لي جو سيل في العام الماضي، عن تشخيصها بسرطان الثدي في مرحلته الثالثة، ولم يتبق لها سوى وقت محدود للعيش، وحاربت المرض لأكثر من عقد من الزمان، بل وأعلنت في وقت ما أنها خالية من السرطان، لكن الفحص الأخير أكد تكرار الإصابة.

شاركت لي جو سيل في العديد من الأعمال مثل A Time Called You وThe Uncanny Counter 2 وآخر أعمالها كان بدور أم الشرطي في لعبة الحبار 2.

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