الأحد 02 فبراير 2025
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خارج الحدود

ترامب: يجب ضم كندا إلى الولايات المتحدة لتحظى بحمايتنا العسكرية

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيتو

ترامب، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن كندا يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة لتحظى بحمايتنا العسكرية.

 

معاناة كندا حال عدم انضمامها للولايات المتحدة

وأضاف ترامب أن كندا لن تتمكن من البقاء كدولة قابلة للحياة دون الدعم الأمريكي، مشيرًا إلى أن الانضمام إلى الولايات المتحدة سيكون الأفضل للشعب الكندي.

 

تحرك رئيس وزراء كندا ضد ترامب

من جانبه أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو فرض رسوم جمركية على واردات أمريكية تبلغ قيمتها 155 مليار دولار، ردا على رسوم فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات كندية.

وجاء إعلان ترودو بعد ساعات فقط من توقيع ترامب الأمر التنفيذي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة فضلا عن الصادرات القادمة من المكسيك والصين.

وأضاف ترودو خلال مؤتمر صحفي: "تبدأ الرسوم الجمركية الفورية على السلع الأمريكية اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم"، وهو اليوم المقرر أن تبدأ فيه الولايات المتحدة بتحصيل الرسوم على السلع الكندية.

وأضاف أن بقية الرسوم سيتم تطبيقها بعد حوالي 3 أسابيع “لتمكين الشركات وسلاسل التوريد الكندية من البحث عن بدائل”.

وأوضح ترودو: "مثل الرسوم الأمريكية، ستكون استجابتنا واسعة النطاق وتشمل عناصر يومية مثل البيرة والنبيذ والبوربون الأمريكي، والفواكه وعصائر الفواكه، بما في ذلك عصير البرتقال، بالإضافة إلى الخضروات والعطور والملابس والأحذية".

وتابع: “ستشمل أيضا منتجات استهلاكية رئيسية مثل الأجهزة المنزلية والأثاث ومعدات الرياضة، ومواد مثل الأخشاب والبلاستيك، وغير ذلك الكثير”.

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