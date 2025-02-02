الأحد 02 فبراير 2025
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أخبار مصر

حماية المستهلك: حملات رقابية على المنافذ التجارية لمتابعة أسعار السلع وضبط الأسواق

رئيس جهاز حماية المستهلك
رئيس جهاز حماية المستهلك
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أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك،  أن هناك حملات رقابية مستمرة على كافة المنافذ التجارية، لمتابعة أسعار السلع وضبط الأسواق والتصدي لأية ممارسات إحتكارية أو سلوك غير منضبط وأن الدولة واعية ولن نتهاون في ملف ضبط  الأسواق وأسعار السلع، مع التأكيد علي إنفاذ القانون، وإحالة المخالفين للنيابة العامة.


أوضح رئيس الجهاز، أن هناك تكليفات واضحة ومُحددة من رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر،لا سيما المتابعة الميدانية للقرارت الصادر ة عن  بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع،  والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقًا للقانون، كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.


 من جانبه، أكد المهندس ايمن عطية  محافظ القليوبية  أن  هناك وفرة في السلع وخاصة الأساسية التي تهُم المواطن في المحافظة، ورصدنا تحسن ملحوظ في أسعا ر العديد من السلع، مؤكدًا  علي  أن العديد من السلاسل التجارية قد إستجابت  لمبادرات خفض  الأسعار خاصة في ظل الجهود والإجراءات التي نفذتها الدولة لضبط الأسواق وأسعار السلع، وأننا في محافظة القليوبية، نتوسع في إقامة معارض السلع الغذائية للمواطنين وكذا إقامة أسواق اليوم الواحد التي تُنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية.


وأشار المهندس  أيمن عطية إلى الاهتمام  بالتواجد الميداني والإهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين  ، وأن مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية تهدف  إلي تشديد الإجراءات الرقابية وإنفاذ القانون تجاه المخالفين،والرسالة واضحة وصريحة من تكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة ضبط الأسواق وأسعار السلع.


جاء ذلك خلال جولة أقامها  ابراهيم السجيني  رئيس جهاز حماية المستهلك والمهندس  ايمن عطية محافظ القليوبية،   بجولة ميدانية  مفاجأة  علي الأسواق وذلك للتأكد من ضمان وفرة واتاحة السلع الغذائية بالأسواق بأسعار مناسبة، لاسيما السلع الأساسية التي تهُم المواطنين. 

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ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك المنافذ التجارية حملات رقابية

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