حماية المستهلك: إتاحة السلع واستقرار الأسعار بالأسواق قبل رمضان

عقد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بديوان عام المحافظة، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة.

وجاء ذلك بهدف بحث مدى توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومُخفضة، خاصة مع ثبات المتغيرات الإقتصادية ومنها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، والجهود التي قامت بها الدولة في الإفراجات عن العديد من السلع بالموانئ، لاسيما السلع الإستراتيجية، وانعكاس ذلك علي أسعار بيع السلع في الأسواق للمواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المُعظم.

وفي بداية اللقاء، أعرب الجانبان، عن سعادتهما بهذا اللقاء، مُثمنين الدور الوطني والمحوري الذي تقوم به الغرف التجارية خلال الفترة السابقة والحالية، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية التي تُسهم في وفرة السلع الأساسية وإتاحتها ومنها استقرار سعر النقد الأجنبي، والافراجات عن العديد من السلع الغذائية من الموانئ، فضلا عن القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء بشأن السبع سلع الإستراتيجية، والقرارات المُنظمة من وزير التموين والتجارة الداخلية، لاسيما والإجراءات المُتسارعة من الدولة والمؤسسات المعنية، نحو خفض معدلات التضخم، مما تستوجب كل هذه الجهود من وجود انعكاس حقيقي علي انخفاض في أسعار السلع الأساسية.

وأشار رئيس الجهاز، خلال اللقاء، إلى أن التاجر هو شريك أساسي في منظومة الاقتصاد المصري وأننا متواجدين اليوم لرصد الأسعار وبحث مدي توافر السلع الأساسية بالمحافظة، لاسيما فيما يتعلق بالسبع سلع الإستراتيجية، مشيرًا إلي أنه لا بد من تكاتف كافة الكيانات التجارية مع الدولة في تحقيق مزيدًا من الوفرة والإتاحة السلعية مع الإستقرار في أسعار السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع حلول شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيه الإستهلاك بشكل ملحوظ.

كما أكد رئيس الجهاز أن التكليفات واضحة ومحددة من رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن إتاحة السلع الإستراتيجية التي تهُم المواطن بأسعار مخفضة، مشيرًا إلي ضرورة تحقيق مزيدا من الانضباط خلال الفترة القادمة، وذلك بعد الجهود المبذولة من جانب الدولة وكافة مؤسساتها في السيطرة علي سعر الصرف الأجنبي وإتاحته للتجار فضلًا عن الإفراجات الجمركية المتتالية عن البضائع في الموانئ والتي أثرت علي وفرة وإتاحة السلع في الأسواق.

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