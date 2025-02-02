إحباط محاولة تهريب مخدرات بأسيوط ومصرع عنصرين إجراميين وضبط 4 آخرين

نجح قطاع الأمن العام فى إحباط محاولة بؤرة إجرامية شديدة الخطورة جلب كمية من المواد المخدرة ومصرع 2 من عناصرها وضبط 4 آخرين فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط.

مصرع اثنين من العناصر الإجرامية وضبط 4 آخرين خلال اقتحام بؤرة لتجارة المخدرات بأسيوط

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام بؤرة إجرامية تضم 6 عناصر شديدة الخطورة ؛ بمحاولة جلب وتهريب كمية من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها على عملائهم.

وتم استهدافهم بأسيوط بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى وحال استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية وأسفر التعامل عن مصرع عنصرين وضبط 4 آخرين.

مصرع اثنين من العناصر الإجرامية

وضٌبط بحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة " 10 كيلو جرام آيس، 4 كيلو جرام أفيون "5 أسلحة نارية " 3 بنادق آلية وخرطوش،2 فرد خرطوش"– كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 6 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.



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