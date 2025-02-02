الأحد 02 فبراير 2025
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اقتصاد

هافال تستقبل فبراير بتخفيضات تصل لـ 60 ألف جنيه

سيارات
سيارات

 أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية هافال بالسوق المصري، استقبال شهر فبراير بتخفيضات تصل إلى 60 ألف علي سيارات H6, Jolion FL & Jolion Pro، وذلك حتى نهاية شهر فبراير 2025.
 


مواصفات سيارات هافال H6


زودت سيارات هافال H6 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 152 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 233 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك. 

 

وتتوفر بأربع فئات وهي؛ Standard وDeluxe وDeluxe SR وHigh Deluxe، وتتميز بمقصورتها الداخلية الواسعة والمريحة، بأسعار رسمية تبدأ من 1,350,000 جنيه وحتى 1,620,000 جنيه.

سيارة هافال Jolion Pro
تنتمي سيارة هافال Jolion Pro إلى فئة السيارات "الكروس أوفر" والمزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي "تيربو" ينتج قوة 148حصان، مع عزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك من طراز "DCT"، وتتوفر في فئة واحدة بسعر رسمي 1,420,000 جنيه.

سيارة هافال Jolion FL  
تتميز سيارة Jolion FL بتصميمها الجذاب، وأدائها الاستثنائي، ووسائل الأمان الحديثة، والراحة الفائقة، وتعمل بمحرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 148 حصان وعزم أقصى 220 نيوتن مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 7 سرعات مدعم عبر نظام تزييت للتبريد Wet Clutches

 

وتتوفر بأسعار رسمية تبدأ من 1,150,000 جنيه وحتى 1,370,000 جنيه.

 

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