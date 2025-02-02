ضحايا تحت الركام والطرقات، ارتفاع حصيلة شهداء الحرب في غزة لـ 47498

أعلنت مصادر طبية في غزة، مساء اليوم الأحد، وصول 11 شهيدا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قالت مصادر طبية في غزة، إن عددا من ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات وطواقم الإسعاف لا تستطيع الوصول إليهم.

ووفقا للمصادر الطبية في القطاع، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي علي غزة إلى 47498 شهيدا و111592 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

مسيرات إسرائيلية تستهدف مخيم النصيرات وسط غزة

وصباح اليوم، قصفت طائرات مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

واستهدف القصف منطقة الجسر على شارع الرشيد شمال غربي مخيم النصيرات، فيما لم ترد بعد أنباء عن سقوط شهداء أو مصابين.

كما أطلقت دبابات إسرائيلية نيرانا تحذيرية من محور فيلادلفيا صوب فلسطينيين في المناطق الجنوبية بمدينة رفح الفلسطينية.

الاحتلال يشن عدوانا جديدا شمال الضفة

ويأتي ذلك في وقت يشن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على الضفة الغربية، حيث قال جيش الاحتلال إنه سيوسع نطاق عملياته في شمال الضفة لتشمل 5 قرى جديدة.

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