الفحص الأولي، ماس كهربائي وراء حريق مول تجاري بشارع بورسعيد (صور)

نشب حريق في مول تجارى بمنطقة شارع بورسعيد التابع لحي وسط القاهرة، والتهمت النيران محتويات الطابق الثالث، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد نشوب حريق في مول تجارى بشارع بورسعيد – حي وسط القاهرة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والأجهزة الأمنية والتتفيذية إلى موقع الحريق.

حريق مول تجارى بشارع بورسعيد وسط القاهرة

وفرض كردون أمني بموقع الحريق وتم محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد والسيطرة على الحريق.

وكشف الفحص المبدئي أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع الحريق والتهمت النيران محتويات الطابق الثالث وأصيب شخصين بحالة اختناق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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