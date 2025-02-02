الأحد 02 فبراير 2025
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حوادث

موعد محاكمة سائق شركة نقل ذكي بتهمة التحرش بسيدة فى مدينة نصر

تحرش بسيدة، فيتو
تحرش بسيدة، فيتو

حددت نيابة مدينة نصر 9 فبراير الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة سائق يعمل بإحدى شركات النقل الذكي بتهمة التحرش بسيدة بدائرة القسم.

وخلال التحقيقات، قال  السائق في اعترافاته: “أنا معملتش حاجة غلط، مفيش تحرش حصل. أنا مجرد كنت شغال زي أي سواق، مش فاهم ليه هي اتهمتني كده!”.

وأضاف: "أنا  كنت مركز في الطريق ولم يحدث أي شيء ثم قمت بتوصيل السيدة لمكانها وكان كل شيء طبيعيا".

بدأت الواقعة عندما تقدمت السيدة ببلاغ إلى قسم شرطة مدينة نصر ثالث، متهمة السائق بالتحرش بها أثناء تنقلها بالسيارة.

وقالت السيدة في بلاغها إنها شعرت بتصرفات غير لائقة من السائق، وهو ما دفعها لتقديم الشكوى.


بعد إجراء التحريات اللازمة، تم تحديد هوية السائق وضبطه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع السائق.

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نيابة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر ثالث مدينة نصر

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