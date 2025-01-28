تسعى الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إلى تحويل المطارات المصرية إلى مركز طيران مستدام وعالمي يجمع بين التراث العريق والخدمات المبتكرة لتصبح بوابة مصر الأولى في إفريقيا.

وتشمل هذه الرؤية:

-إدارة المطارات وخدمات الملاحة الجوية بأعلى معايير السلامة والابتكار

-استخدام أساليب تشغيل ديناميكية لتجربة سفر سلسة وممتعة واستثنائية للمسافرين.

-مبادرات استراتيجية للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية (EHCAAN)

وضع مصر على الخريطة العالمية كمركز للتميز في عالم الطيران (المطارات والملاحة الجوية) عن طريق:

-افتتاح المكتب الإقليمي لمجلس المطارات الدولي بالقاهرة: تعظيم دور المكتب في خدمة وتطوير قطاع المطارات في دول شرق ووسط وجنوب إفريقيا، بما يعزز مكانة مصر الريادية ويقوي العلاقات مع دول الجوار والدول ذات الصلة.



-التواجد على الساحة العالمية والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات ذات العلاقة بالمطارات، بالإضافة إلى إبراز القدرات البشرية المصرية.

-تعزيز مكانة مطار القاهرة كمركز عالمي: الارتقاء بقدرات العبور للمسافات الطويلة والإقليمية، وتحسين تجربة الركاب، وجعل مطارات مصر وجهة سفر وترانزيت بحد ذاتها لما تقدمه من خدمات وعوامل جذب استثنائية، وتوسيع خدمات الشحن الجوي ليصبح مطار القاهرة مركزًا عالميًا وإقليميًا رياديًا في الطيران.

تعزيز الإيرادات غير الجوية، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع مدن المطارات لجذب الاستثمارات وخلق مراكز اقتصادية متكاملة.



-تسريع التحول الرقمي: من خلال الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأنظمة البيومترية، والتقنيات الذكية لتحسين عمليات المطارات، وتعزيز تجربة الركاب، ودعم اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي وذلك من خلال أبرام الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية مراسم توقيع شراكة استراتيجية مع شركة أورنچ مصر، بهدف تقديم خدمات مبتكرة تعتمد على أحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لضمان راحة المسافرين وتلبية احتياجات المسافرين المتزايدة.

-تطوير البنية التحتية للمطارات: من خلال تنفيذ خطط توسعة القدرة الاستيعابية وتحديث صالات الركاب بمطارات القاهرة والمطارات الإقليمية، لتلبية احتياجات المسافرين ومواكبة النمو المتزايد في العمليات الجوية.

-تطوير المطارات الإقليمية: الاستثمار في تحديث مطارات الغردقة وشرم الشيخ والأقصر، بما يتماشى مع المعايير الدولية، لدعم السياحة وتعزيز حركة السفر الداخلي.

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