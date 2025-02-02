محمود حميدة: هدفي إسعاد الناس، والكتاب غير حياتي

شارك الفنان الكبير محمود حميدة في ندوة ثقافية في إطار فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث كشف عن جانبٍ مختلف من شخصيته، متحدثًا عن شغفه بالفن والقراءة وتأثيرهما على حياته.

وقال حميدة: "أنا شخص قررت وأنا عمري 5 سنوات أن أمثل علشان أسلي الناس، وإلى الآن الهدف نفسه لم يتغير، لكن التفكير تغير لأن عمري أصبح 71 عامًا"، وأضاف أن إسعاد الجمهور يظل دافعه الرئيسي، لكنه يسعى الآن لفهم عقول الناس بشكل أعمق، خاصة العقول المؤثرة، ليكون قادرًا على تقديم فنٍ يلامس قلوبهم وعقولهم.

وأشار محمود حميدة إلى أن الكتاب كان أحد الأبواب الرئيسية التي ساعدته على تحقيق هذا الهدف، قائلًا: "قرأت لطه حسين وتأثرت بصوته وهو يتحدث عن لغتنا الجميلة، كما قرأت للعقاد"، وتطرق إلى ذكرياته مع الكاتب الكبير عباس محمود العقاد، حيث ذكر أنه زار صالونه الأدبي مرة واحدة مع والده وهو في السابعة من عمره، مما أثر فيه بشكل كبير وأصبح شغوفًا بالتعرف على العقول المتحركة والمؤثرة في المجتمع.

وأكد حميدة أن القراءة غيرت حياته، مشيرًا إلى أن الكتابة والأدب ساعداه على فهم الحياة بشكل أعمق، مما انعكس على أدواره الفنية التي قدمها على مدار مشواره الحافل، وقال: "الكتاب غير حياتي، وأنا مهتم بالقراءة لأنها تجعلني أقرب إلى الجمهور وأكثر قدرة على إسعادهم".

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