السبت 01 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

معرض القاهرة الدولي للكتاب يتخطى الأربعة ملايين زائر

معرض الكتاب.فيتو
معرض الكتاب.فيتو

سجل معرض القاهرة الدُولي للكتاب 56، والذي تُنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، حضورًا جماهيريًا كبيرًا، اليوم، السبت 1 فبراير 2025م، بلغ نحو (465.475) زائرًا، ليصل بذلك إجمالي عدد زائريه ‏حتى الآن، خلال تسعة أيام متتالية، إلى (4.030.909)، أي ما يتخطى حاجز الأربعة ملايين زائر، منذ فتح أبواب المعرض للجمهور.

معرض الكتاب

وشهد المعرض، اليوم، مجموعة متنوعة من الفعاليات المُهمة، والتي حققت رواجًا جماهيريًا كبيرًا؛ منها: استضافة المعرض؛ للدكتور بدر عبد العاطي؛ وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ خلال جلسة حوارية؛ تطرق خلالها لتبيان رؤية الدولة المصرية إزاء عدد من القضايا الراهنة، كما استضاف المعرض الكاتب أحمد المسلماني؛ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ متحدثًا عن مسارات مرتبطة بتطوير منظومة الإعلام المصري بما يحقق أهداف الدولة التنموية؛ بالإضافة إلى مجموعة العروض الفنية والاستعراضية المتنوعة على مسرحي بلازا١، بلازا٢.

الجدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب، تأتي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية؛  تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة"، وتستمر حتى 5 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، وتحل عليه "سلطنة عُمان" ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصري، شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل، ويأتي المعرض بمشاركة 1345 دار نشر من 80 دولة و6150 عارضًا للإصدارات الأدبية والفكرية،  وتشارك فيه 80 دولة، تمثل قارات العالم، ومن بينهم أكثر من 10 دول تشارك لأول مرة.

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