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ثقافة وفنون

معرض القاهرة الدولي للكتاب يتخطى حاجز الـ 3.5 مليون زائر خلال 8 أيام منذ انطلاقه

معرض الكتاب، فيتو
معرض الكتاب، فيتو

سجل معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، أمس الجمعة 31 يناير 2025م، بلغ نحو (796.654) زائرًا، ليصل بذلك إجمالي عدد زائريه ‏حتى الآن، خلال ثمانية أيام متتالية، إلى (3.565.434)، أي ما يتخطى الثلاثة ملايين ونصف المليون زائر، منذ فتح أبواب المعرض للجمهور.

معرض الكتاب 2025

حيث ثمن الدكتور أحمد فؤاد هَنو؛ وزير الثقافة، هذا المشهد الحضاري الراقي؛ الذي تشهده أروقة المعرض، مُشيدًا بمستوى الإقبال المتميز، والذي يجسد مدى إدراك المصريين لقيمة المعرفة، وكذلك إيمانهم بالتأثيرات الإيجابية التي تُحدثها الثقافة والفنون وهو الأمر الذي يُعزز تفعيل أهداف الدولة المصرية، إزاء أهمية البناء على هذا الوعي في بناء الإنسان المصري،  وأوضح أن هذا المشهد إنما يؤكد أننا بصدد دورة استثنائية مميزة على صعيد الاهتمام، والزخم الجماهيري، الذي يتناسب مع حجم ومستوى الخدمات الثقافية والفنية المتميزة والمتنوعة التي يقدمها المعرض، مؤكدًا حرص وزارة الثقافة على استكمال رسالتها التنويرية.

ووجه وزير الثقافة، الشكر، للقائمين على تنظيم المعرض والإعداد لفعالياته المتعددة، وحثهم على بذل المزيد، والاستمرار في تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور المصري، خلال أيام المعرض القادمة.

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