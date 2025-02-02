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سياسة

كواليس بدء أعمال ترميم دير العذراء الأثري بجبل المنصورية

أسقف 6 أكتوبر
أسقف 6 أكتوبر

في إطار جهود الحفاظ على التراث القبطي، تفقد نيافة الأنبا دوماديوس، أسقف إيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم، يرافقه الدكتور محمد رشاد، مدير عام آثار الجيزة والواحات، دير السيدة العذراء الأثري بجبل المنصورية، وذلك تمهيدًا لبدء أعمال الترميم والصيانة، نظرًا لقيمته التاريخية التي تعود إلى القرن الخامس الميلادي.

تاريخ مساكن الرهبان في جبل المنصورية 

يضم الدير مجموعة من المنشوبيات، وهي مساكن كان يستخدمها الرهبان، ويعود تاريخ بنائها إلى القرنين الخامس والسادس الميلاديين.

وتُعرف المنشوبية، وهي كلمة قبطية (ما إنشوبي) تعني "مسكن" أو "بيت"، بأنها قلاية خاصة بالرهبان تُبنى في المناطق الرملية، على عكس المناطق الجبلية التي تنتشر فيها المغارات المناسبة لحياة الرهبنة.

وتتميز المنشوبية بكونها بيتًا محاطًا بسور يعزل الراهب عن العالم، ليتمكن من التفرغ للصلاة والتأمل وحياة الخلوة الروحية.

اهمية مشروع الترميم لـ الكنيسة الأرثوذكسية 

يأتي مشروع الترميم في إطار حرص الكنيسة الأرثوذكسية والجهات المعنية على صيانة المواقع الأثرية القبطية، باعتبارها جزءًا من التراث الديني والتاريخي لمصر.

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مساكن الرهبان الكنيسة الأرثوذكسية دير العذراء الأثري الأنبا دوماديوس أسقف إيبارشية 6 أكتوبر
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