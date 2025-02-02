الأحد 02 فبراير 2025
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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2025 للترم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 بالاسم ورقم الجلوس يترقب طلاب وأولياء أمور الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا، ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2024-2025، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 بالاسم ورقم الجلوس

من المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم بالمنيا نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول خلال الفترة من 7 إلى 15 يوما، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات عن طريقة الصفحة الرسمية للمديرية من هنـا

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا

من المتوقع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا  الترم الأول خلال  15 يوما بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة. 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 بالاسم ورقم الجلوس  حيث انطلقت عملية التصحيح في كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا، وستستمر أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، حتى إعلان النتيجة خلال الأيام المقبلة.

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 بالاسم ورقم الجلوس، 2024-2025، وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم في المنيا، إنّ الامتحانات انتهت بسلاسة ويُسر في جميع اللجان المنتشرة بـ9 إدارات تعليمية، دون تلقي أي شكاوى، منذ أول لحظة من الامتحانات وحتى انتهائها الخميس الماضي، وانطلاق تصحيح الامتحان في كنترول المديرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 بالاسم ورقم الجلوس وأضاف أنه فور انتهاء الكنترول من أعماله واعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول من اللواء عماد كدواني  محافظ المنيا، ستُعلن عبر الصفحة الرسمية للمحافظة ومديرية التربية والتعليم في المنيا.

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 بالاسم ورقم الجلوس

ومن المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم بالمنيا نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول خلال الفترة من 7 إلى 15 يوما بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، والتي تبدأ عقب انتهاء امتحان اليوم.

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول

وينتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة المنيا، من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول. 

وعدد طلاب الشهادة الإعدادية 2024-2025 في محافظة المنيا الذين أدوا الامتحانات داخل المحافظة بلغ أكثر من نحو 100 ألف طالب وطالبة.

تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024 الترم الأول 

تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024 الترم الثاني، فيتو 
تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024 الترم الثاني، فيتو 

وبدأ كنترولات  الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 في أعمال تصحيح كراسات الإجابات في اليوم التالي لنهاية الامتحانات، وفقًا لجدول يستمر لمدة أسبوع.

أخبار نتيجة الشهادة الاعدادية في المنيا

 وتتوقع مديرية التربية والتعليم بالمنيا، أن تنتهي أعمال النتيجة المتمثلة في المراجعة ورصد وتجميع الدرجات وإعداد كشوف النتائج في أقل من أسبوع وبعد ذلك، ستتسلم المديرية النتيجة للمحافظ لاعتمادها والإعلان عن نسبة النجاح وأعداد الراسبين وكشف الأوائل.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024 - 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024 - 2025

ومن المقرر أن تعلن النتيجة إلكترونيًا على بوابة المحافظة على الإنترنت، على أن يتم توزيعها على المدارس في اليوم التالي لاطلاع الطلاب وأولياء الأمور عليها وتسليم الشهادات، تمهيدًا لبدء إجراءات التقديم للالتحاق بالمرحلة الثانوية.

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