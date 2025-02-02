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ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة شمال سيناء بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية

 اعتمد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

وللتعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة شمال سيناء برقم الجلوس من هنا 
 

اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول  الشهادة الإعدادية بشمال سيناء 

 وأعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه طبقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم  والتعليم الفني بمواكبة التطور التكنولوجي للتعليم قد تم عمل الامتحانات جميع المواد بنظام البوكلت ما عدا مادة التربية الفنية.

وبلغ  إجمالي عدد الطلاب المتقدمين ( ١٠٤٨٨ )  طالبا وطالبة، منهم نظامي (١٠٣٥٤) طالبا وطالبة، ومنازل(٩٤) طالبا وطالبة وعدد الطلاب الحضور (١٠٢٦٣) طالبا وطالبة منهم نظامي (١٠١٨١) طالبا وطالبة، و منازل ((٨٢) طالبا وطالبة ، عدد الطلاب أقل من ٥٠٪ يبلغ (١٩٣٤) طالبا وطالبة، منهم  نظامي (١٩١٥) طالبا وطالبة ، و(١٩) طالبا وطالبة ، أعلى من ٥٠٪ يبلغ إجمالي عدد الطلاب (٨٣٢٩) طالبا وطالبة، منهم  نظامي (٨٢٦٦) طالبا وطالبة، و منازل (٦٣) طالبا وطالبة.


 

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 وهنأ المحافظ أبناء محافظة شمال سيناء بإعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، مشيدًا بالطلبة والطالبات المتفوقين، كما أشاد بدور أولياء الأمور في توفير الجو المناسب لأبنائهم للمراجعة واستذكار الدروس وتحصيل المواد الدراسية.

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