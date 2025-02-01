الرياضة: الإسكندرية والقليوبية يتأهلان إلى نهائي دوري مراكز الشباب لكرة اليد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة تأهل منتخبي الإسكندرية والقليوبية إلى المباراة النهائية من دوري مراكز الشباب لكرة اليد، المقامة بالمدينة الشبابية في الإسكندرية.

وقدم الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية "استوديو أونلاين"، للبطولة في سابقة هي الأولى من نوعها، التي تشهدها بطولة تنظمها وزارة الشباب والرياضة.

دوري مراكز الشباب لكرة اليد

وحجز منتخب الإسكندرية مقعده في النهائي بعد فوزه على الجيزة بنتيجة 21-14، ليواصل تصدره للمنافسات.

دوري مراكز الشباب لكرة اليد

وفي لقاء آخر، انتزعت القليوبية بطاقة التأهل بعد مباراة مثيرة أمام المنيا، انتهت بالتعادل 10-10 في كلا من شوطي المباراة، قبل أن تحسمها القليوبية بضربات الجزاء بنتيجة 4-3.

وفي لقاء تحديد المركز الثالث، تمكنت الجيزة من التفوق على المنيا بنتيجة 21-12، لتحصد ميدالية المركز الثالث، فيما جاء منتخب المنيا في المركز الرابع.

وتختتم البطولة بالمباراة النهائية المرتقبة بين الإسكندرية والقليوبية، حيث يتنافس الفريقان على لقب النسخة الأولى من دوري مراكز الشباب لكرة اليد، في مواجهة حاسمة ينتظرها عشاق اللعبة.

أشرف صبحي يترأس اجتماع الدورة 71 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

من ناحية أخرى، ترأس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اجتماع الدورة (71) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، واجتماعات اللجان الفنية المعاونة للمجلس، بالعاصمة العراقية بغداد.

ويضم مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في عضويته كلا من "مصر، الأردن، الإمارات، تونس، الجزائر، السعودية، العراق، فلسطين، الكويت، ليبيا"، بحضور الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية.

أشرف صبحي يترأس اجتماع الدورة 71 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة:"يشرفني أن ألتقي بكم اليوم في هذا الاجتماع الهام للمكتب التنفيذي واللجان الفنية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته رقم (71)، والذي يمثل منصة متميزة لتوحيد الرؤى ووضع استراتيجيات واضحة تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز التعاون والتكامل والعمل المشترك وتبادل الخبرات بين دولنا العربية في مجالات الشباب والرياضة، التي تعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل مشرق لشعوبنا، وتقديم أفضل ما يمكن لشبابنا العربي".

أشرف صبحي يترأس اجتماع الدورة 71 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

أضاف وزير الشباب:"إننا نعيش في حقبة زمنية مليئة بالتحديات والفرص، وهو ما يجعل مسؤوليتنا تجاه الشباب والرياضة أكبر من أي وقت مضى، فالشباب هم الثروة الحقيقية لأوطاننا، وهم القادرون على رسم ملامح مستقبل أكثر إشراقًا، ومن هنا، يأتي دورنا في تمكينهم من تحقيق أحلامهم وتوفير البيئة الداعمة التي تعزز إبداعاتهم، سواء في المجال الرياضي أو في المجالات الأخرى".

أشرف صبحي يترأس اجتماع الدورة 71 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

وتابع "صبحي":"دورنا اليوم يتجاوز وضع الخطط والسياسات إلى ترجمة تطلعات الشباب العربي إلى واقع ملموس، من خلال تطوير برامج ومبادرات تهدف إلى تمكين الشباب من تحقيق إمكاناتهم، وتعزيز دورهم في بناء أوطانهم، ونشر قيم الوحدة والتضامن بين الدول العربية، إن التحديات الراهنة التي تواجه أمتنا، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، تتطلب منا مضاعفة العمل الجماعي، وترسيخ التعاون العربي في مجالات الشباب والرياضة".



وعن الشباب العربي، قال رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب"شبابنا العربي، برغم التحديات، يمتلك من الطاقات والإمكانات ما يجعله قادرًا على الإبداع والتميز في مختلف المجالات، وهذا ما يدعونا جميعًا إلى توفير البيئة المناسبة التي تتيح له الفرصة للتألق".



ووجه الدكتور أشرف صبحي التحية والتقدير إلى القيادة السياسية لكافة الدول العربية، والتي تدعم باستمرار جهود الشباب والرياضة كأولوية على المستوى الوطني والإقليمي، مشيدًا بجهود الأمانة العامة للجامعة العربية ودورها في في دعم وتنظيم هذه الاجتماعات والتنسيق والدفع بجهودنا المشتركة نحو تحقيق أهداف المجلس.



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