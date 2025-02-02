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رياضة

موعد مباراة فرنسا والبرتغال على برونزية بطولة العالم لكرة اليد

منتخب فرنسا لكرة
منتخب فرنسا لكرة اليد، فيتو

بطولة العالم لكرة اليد، يخوض منتخب البرتغال مواجهة قوية أمام فرنسا اليوم الأحد، في مباراة المركز الثالث ببطولة العالم لكرة اليد في نسختها رقم الـ 29.

ومن المقرر أن تقام مباراة فرنسا والبرتغال في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، وتذاع مباشرة على شاشة قناة أون سبورتس.

ووصل المنتخب البرتغالي إلى مباراة البرونزية بعد الفوز الخسارة أمام منتخب الدنمارك في الدور قبل النهائي.

فيما وصل منتخب فرنسا إلى مواجهة المركز الثالث بعد الخسارة أمام منتخب كرواتيا في الدور قبل النهائي.

 

ترتيب منتخب مصر في مونديال اليد

 وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد ترتيب المراكز من الـ5 وحتى الـ8 ببطولة العالم لكرة اليد في نسختها رقم 29، المقامة حاليا في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل.

وجاء منتخب مصر محتلًّا المركز الخامس في الترتيب العام للمونديال، مسجلًا تقدم مركزين عن المشاركة الماضية ببطولة العالم 2023.

ووصلت منتخبات، كرواتيا وفرنسا والدنمارك والبرتغال إلى الدور قبل النهائي، بعد التفوق على منتخبات المجر ومصر والبرازيل وألمانيا على الترتيب في الدور ربع النهائي.

 

تاريخ مواجهات مصر وفرنسا في بطولة العالم

 ويمتلك منتخب مصر سجلًا كبيرًا في مواجهاته مع منتخب فرنسا ببطولات العالم، حيث التقيا المنتخبين في 6 مناسبات سابقة، انتهت جميعها بفوز المنتخب الفرنسي، وجاءت النتائج كالتالي:

السويد 1993
مصر (16) – (19) فرنسا | الدور الرئيسي

اليابان 1997
مصر (19) – (22) فرنسا | الدور ربع النهائي

مصر 1999
مصر (22) – (27) فرنسا | دور تحديد المراكز

فرنسا 2001
مصر (21) – (24) فرنسا | الدور نصف النهائي

السويد 2011
مصر (19) – (28) فرنسا | دور المجموعات

قطر 2015
مصر (24) – (28) فرنسا | دور المجموعات

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