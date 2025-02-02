الأحد 02 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تفاصيل اعترافات المتهمين بحيازة وترويج المواد المخدرة بالسلام

حبس متهمين
حبس متهمين

 تواصل نيابة السلام التحقيق فى اتهام عاطلين بحيازة وترويج المواد المخدرة بدائرة القسم.

وأقر المتهمان خلال التحقيقات بحيازتهما كمية من المخدرات بقصد الاتجار، مؤكدين أنهما كانا يبيعان المواد المخدرة بكميات صغيرة، ثم تطور الأمر ليشمل كميات أكبر.

وقال المتهمان: "كنا بنجيب الحشيش والاستروكس ونبيعها لناس في المنطقة، وما كانش حد فينا حاسس بخطورة اللي بنعمله".

وأشارا إلى أنهما كانا يتعاونان مع بعض الأشخاص الموثوق بهم للحصول على المواد المخدرة، وكانوا يتسلمون الكميات المطلوبة حسب احتياجهم.

 

وتعود بداية الواقعة إلى تمكن الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام من ضبط المتهمين بحوزتهما 400 جرام من مخدر الحشيش و700 جرام من مخدر الاستروكس.


وبسؤالهما عن تلك المواد، أقر المتهمان باستخدامها للترويج والتربح غير المشروع.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة السلام قسم شرطة السلام السلام

مواد متعلقة

إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة حيازة مخدر الهيدرو في السلام

أخبار الحوادث اليوم: الإفراج عن 4466 نزيلا بمراكز الإصلاح والتأهيل.. توزيع الورد والحلوى على المواطنين بمناسبة عيد الشرطة.. وضبط شخص أثناء محاولة خطف طفلة باستخدام منديل مخدر بالسويس
ads

الأكثر قراءة

بعد قرارات ترامب المثيرة للغضب، خبير اقتصادي يوجه رسالة عاجلة للمسئولين المصريين

حقيقة عودة جوميز لتدريب الزمالك

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية الترم الأول 2025، رابط وخطوات الاستعلام

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.94%

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

لحظات مرعبة، شاب يتسلق 7 طوابق لإنقاذ 3 أطفال في حريق شقة بفيصل (فيديو)

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ للعام 2025 في هذا الموعد

قيادة المنطقة الغربية العسكرية تستقبل شيوخ القبائل وممثلي المجتمع المدني بمحافظة مطروح

منوعات

المزيد

سلسلة زلازل تهز جزيرة سانتوريني اليونانية

إغلاق حساب الرئاسة السورية على منصة «إكس»

توقعات الأبراج اليوم الأحد 2 فبراير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

ناد أوروبي يتبرع بعائدات مباراته ضد فريق إسرائيلي لأعمال إغاثية بغزة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الأحد 2 فبراير 2025

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

استقرار سعر الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

أبرزها القمة.. 5 مباريات نارية تنتظر الزمالك في شهر فبراير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شهر شعبان 1446هـ، فضل اغتنام شهر شعبان والابتعاد عن أسباب تحرمك من أجره

تفسير رؤية ضحك العدو في المنام وعلاقتها بأخبار سعيدة فى القريب

موعد الاحتفال بمولد "سيدي محمد البحر" بالقاهرة

المزيد
الجريدة الرسمية