هل لعمرة شهر رجب فضل خاص عن بقية الشهور؟ الأزهر يرد (فيديو)

أوضح الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الأشهر الحرم والتي منها شهر رجب لها فضل عظيم عند المولى - عز وجل- حيث ورد في كتابه العزيز قوله تعالى “إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ”.

فضل العمرة في شهر رجب

وأضاف “السيد” لـ “فيتو” أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يكثر من فعل الطاعات والأعمال الصالحة في شهر رجب، لأن الثواب يكون فيها مضاعفا، لافتا إلى أن لم يرد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر في رجب، لكنه يظل شهر خير وبركة والثواب فيه يكون مضاعف.

وأوضح عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن على الإنسان أن يكثر من الأعمال الصالحة في شهر رجب والتي منها العمرة وزيارة الشعائر والمناسك، لافتا إلي أن للعمرة ثواب كبير في تطهير الإنسان من الذنوب والآثام.

في شهر رجب أحد الأشهر الحرم.. ما هي خصائص هذه الأشهر ولماذا سميت بهذا الاسم؟

ومن جانبه حرص مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على توضيح خصائص الأشهر الحرم عن بقية الأشهر الأخرى:

فيها يُضاعِفُ الله سُبحانه لعباده الأجرَ والثواب، كما يُضاعف الإثمَ والذنبَ، لعظمةِ وحرمة هذهِ الأشهر.

حرمة القتال فيها؛ قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللهِ...}. [البقرة: 217]

تشديدُ حرمةِ الظلم فيها؛ قال تعالى: {...فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُم...}. [التوبة: 36]

اشتمالُ الأشهر الحرُم على فرائضَ وعباداتٍ موسمية ليست في غيرها، واجتماع أمهات العبادات في هذه الأشهر، وهي: الحج، والليالي العشر من ذي الحجة، ويوم عرفة، وعيد الأضحى، وأيام التشريق، ويوم عاشوراء، وليلة الإسراء والمعراج -على المشهور-.

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