الأحد 02 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

إقبال متوسط على معرض الكتاب 2025 في يومه الـ 11

معرض الكتاب 2025،
معرض الكتاب 2025، فيتو

معرض الكتاب 2025 ،  شهدت فعاليات اليوم 11 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، إقبالا متوسطا من الجمهور. 

معرض الكتاب 2025 

واصطف الجمهور أمام بوابات معرض القاهرة للكتاب قبل فتحها في تمام العاشرة صباحا، لشراء ما يرغبون في اقتنائه من الكتب والإصدارات المتنوعة من أجنحة المعرض هذا العام.  

مكان معرض الكتاب 2025 

وتقام فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الماضي وحتى 5 فبراير الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما اختيرت الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل.

 


مواعيد معرض الكتاب 2025

ويستقبل المعرض زواره يوميًّا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

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