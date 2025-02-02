الأحد 02 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

سحب كتاب كاملات عقل ودين من معرض الكتاب بسبب إثارة الجدل (صور)

معرض الكتاب، فيتو
معرض الكتاب، فيتو

 معرض  الكتاب 2025، أثار كتاب كاملات عقل ودين للكتابة أسماء عثمان الشرقاوي  الصادر عن دار نشر السراج، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي 

معرض الكتاب 2025 

 وقررت إدارة دار نشر السراج سحبه من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 بشكل مفاجئ. 

وكانت قد أصدرت دار نشر السراج بيانا عاجلا بشأن سحب كتاب كاملات عقل ودين، وجاء نصه كالآتي:" إلى كل المثقفين والقراء الكرام
لم تتعمد شركة السراج للنشر والتوزيع المساس بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو تتبنى ذلك.. وكتاب الأستاذة (أسماء عثمان الشرقاوي) تم نشره من قبيل مناقشة الآراء والتعرف عليها..
 

 

وتابع البيان: أما وإن الرأي الغالب يرفض هذا الطرح فإننا نعلن سحب نسخ الكتاب من التداول وإيقاف نشره منذ تاريخ هذا البيان.. والله ولي التوفيق.
مع خالص الشكر لمن نصح وبين وجهة النظر الصحيحة في ذلك.. شكرا لأنكم جزء من أسرتنا الثقافية وهويتنا العزيزة.

وتقام فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

 وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل.

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