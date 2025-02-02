الأحد 02 فبراير 2025
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أخبار مصر

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يفتح باب التسجيل ببرنامج تأهيل الباحثين

صندوق الابتكار والنوابغ،
صندوق الابتكار والنوابغ، فيتو

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن فتح باب التسجيل في الدورة الخامسة من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال (R2E) بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية.

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يفتح باب التسجيل في الدورة الخامسة من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال


ومن جانبه، أكد د.هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن البرنامج يستهدف الباحثين في الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية، الذين يمتلكون ابتكارًا بحثيًّا، ويستهدفون خروجه للسوق، وأشار إلى أن البرنامج يُعد فرصة مميزة للباحثين لاكتساب المهارات اللازمة لتحويل أبحاثهم العلمية المبتكرة إلى شركات ناشئة أو منتجات ذات جدوى اقتصادية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال تقديم مجموعة من ورش العمل التأهيلية عن بُعد (online).

نشر الوعي التثقيفي بالابتكار وريادة الأعمال


يأتي هذا البرنامج في إطار خطة الصندوق لنشر الوعي التثقيفي بالابتكار وريادة الأعمال، واكتشاف شباب الباحثين المبتكرين في الجامعات والهيئات والمراكز والمعاهد البحثية المصرية، ويهدف إلى ربط الابتكارات باحتياجات المجتمع، والربط مع الصناعة، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات وخدمات ذات جدوى اقتصادية تسهم في تنمية الاقتصاد المصري.

يذكر أن آخر موعد للتسجيل في البرنامج 15/2/2025.

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