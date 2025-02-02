قائمة برشلونة لمواجهة ألافيس في الدوري الإسباني

يلتقي فريق برشلونة الإسباني مع نظيره ديبورتيفو ألافيس، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين للدوري الإسباني، على ملعب "مونتجويك".

قائمة برشلونة لمواجهة ألافيس

وأعلن هانوي فليك المدير الفني لفريق برشلونة عن قائمة الفريق لمباراة ألافيس وضمت كل من:

موعد مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد بتوقيت مصر، الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وألافيس

وتذاع مباراة برشلونة ضد ألافيس عبر قناة beIN sports HD3.

وكانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز برشلونة على ألافيس بثلاثة أهداف دون رد.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف أتلتيكو مدريد الوصيف.

برشلونة والافيس

ترتيب الدوري الاسباني

فيما يتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني، وتجمد رصيده عند 49 نقطة بعد هزيمته أمام إسبانيول بهدف دون رد.

وطلب نادي برشلونة رسميًا من مجلس المدينة تمديد استخدام ملعب “لويس كومبانيز” الأولمبي في مونتجويك حتى 20 مايو المقبل.

ولا يزال مصير مباراة الكلاسيكو المنتظرة ضد ريال مدريد عالقًا، حيث يواصل نادي برشلونة البحث عن المكان الأنسب لإقامة المباراة ضد فريق ريال مدريد.

برشلونة

رغم أن النادي الكتالوني يثق في إمكانية إقامة المباراة في كامب نو بحال عدم الموافقة على اللعب في مونتجويك، إلا أن الأمور تعتمد بشكل كبير على تقدم أعمال البناء والحصول على التصاريح اللازمة.

تطورات جديدة بشأن ملعب برشلونة هذا الموسم

يسعى نادي برشلونة لمواصلة استضافة مبارياته المتبقية في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا على ملعب مونتجويك.

وأوضح النادي الكتالوني، في بيان رسمي السابق، أن نيته لا تزال العودة إلى “كامب نو” بمجرد انتهاء أعمال التجديد، إلا أن التأخيرات المستمرة تجعل هذا الأمر غير مؤكد حتى الآن.

وتزداد المؤشرات داخل النادي على أن العودة إلى “كامب نو” هذا الموسم قد تكون مستبعدة، حيث يدور نقاش داخلي حول جدوى التسرع في افتتاحه، مقابل تأجيل ذلك إلى الموسم المقبل لضمان جاهزية المنشآت بالكامل.

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