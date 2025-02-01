السياحة تعلن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. عرض أكثر من 50 ألف قطعة.. و5 آلاف دولار أسعار التذاكر في أوقات العمل غير الرسمية

أعلن الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف المصري الكبير، عن تحديد الـ 3 يوليو المقبل لحفل افتتاح المتحف، مؤكدا أن حفل الافتتاح سيشهد حضور عدد كبير من رؤساء وملوك العالم ورؤساء حكومات دول عدة، وعدد كبير من الشخصيات العالمية، خاصة أن الحفل سيمتد لعدة أيام وقد يصل إلى أسبوع.

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

وأعلنت هيئة المتحف المصري الكبير عن أسعار تذاكر الزيارة الخاصة لقاعات المتحف المفتوحة للزيارة، وذلك ضمن خطوات التشغيل التجريبي لقاعات العرض، لاختبار الأجهزة التشغيلية بالمتحف استعدادا للتشغيل الرسمي والمقرر له العام الجاري.

وأوضحت هيئة المتحف المصري الكبير في اخطارها المرسل لغرفة شركات السياحة، أنه تم تحديد أسعار تذاكر الزيارة خلال مواعيد العمل الرسمي بما فيها مواعيد الفتح المسائي بـ200 جنيه للفرد المصري و25 دولارا للزائرين غير المصريين، علي أن يتم العمل بتلك الأسعار حتى الـ3 من يوليو المقبل.

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير في أوقات العمل الغير رسمية

وأشارت هيئة المتحف المصري الكبير إلى أنه تم تحديد أسعار تذاكر الزيارة لمواعيد العمل غير الرسمية «الفتح الخاص» بـ 5 آلاف دولار أو ما يعادلها لعدد لا يتجاوز 35 فرد بالإضافة إلى إجمالي مقابل الدخول للأفراد، مضافا إليها 10 دولارات لكل فرد إضافي عن العدد المحدد بـ35 فردا.

وقالت الهيئة إنه تم تحديد أسعار تذاكر الزيارة اعتبارا من الـ4 من يوليو المقبل بـ200 جنيه للزائر المصري و30 دولارا للزائر غير المصري، وذلك للدخول أثناء مواعيد العمل الرسمية بما فيها العمل خلال الفترة المسائية.

الفئات المعفاة من دفع رسوم تذاكر دخول المتحف المصري الكبير

وحددت هيئة المتحف المصري الكبير، عدة فئات معفاة من دفع رسوم تذاكر الدخول لزيارة القاعات والمناطق المفتوحة ضمن التشغيل التجريبي لقاعات المتحف وهي كالتالي:

الأطفال تحت سن 4 سنوات

المصريون من ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافق شخصي واحد.

مرشدو السياحة المصريين «باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية».

أفراد أسر الشهداء من الدرجة الأولى «باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية».

قدامى المحاربين في الجيش المصري «باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية».

أعضاء المجلس الدولي للمتاحف.

كما يسمح لغير المصري المتزوج بمصرية وأبناؤهم والعكس بشراء تذكرة الدخول المصرية.

سيناريوهات العرض بالمتحف المصري الكبير

ويقدم المتحف المصري الكبير تجربة فريدة للزائرين، ويبدأ مسار الزيارة برؤية المسلة المعلقة وهي مسلة الملك رمسيس الثاني أول مسلة معلقة فى العالم، ويستطيع الزائر أن يرى خرطوش الملك أسفل جسم المسلة، والذي يظهر للمرة الأولى منذ آلاف السنين.

ومن المقرر أن يعرض المتحف المصري الكبير أكثر من 50 ألف قطعة أثرية تحكي تاريخ الحضارة المصرية القديمة ومعتقدات المصريين القدماء وعاداتهم وتكتشف أسرار التحنيط والطقوس الجنائزية.

آخر القطع الآثرية التي سيتم نقلها للمتحف المصري الكبير

وأكدت مصادر بـ وزارة السياحة والآثار، أن أخر القطع الآثرية التي سيتم نقلها لـ المتحف المصري الكبير هي بعض القطع الأثرية الخاصة بمقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون وهي معروضة بعده متاحف وهي المتحف المصري بالتحرير والذي يعرض كرسي العرش والقناع الجنائزي الذهبي لتوت عنخ آمون والتابوت الذهبي للملك توت عنخ آمون وعدد آخر من التمائم والحلي والمقتنيات الخاصة بالملك، وسيتم نقلهم الي المتحف المصري الكبير فور تحديد الموعد النهائي للمتحف المصري الكبير.

وأوضحت المصادر أن هناك 10 قطع أثرية من مقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون معروضة بمتحف شرم الشيخ الدولي، كما يوجد 10 قطع آخرين معروضة أيضا بمتحف الغردقة يجري الاستعانة بهم لإثراء العرض بمتحفي شرم الشيخ والغردقة، وسيتم نقلهم الي المتحف المصري الكبير فور إعلان الموعد النهائي لافتتاح المتحف المصري الكبير أيضا.

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