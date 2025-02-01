السبت 01 فبراير 2025
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السياحة تبدأ رد مقدمات جدية الحجز لغير الفائزين في قرعة الحج السياحي غدًا

مناسك الحج،فيتو
مناسك الحج،فيتو
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تبدأ فروع بنك مصر بالقاهرة والمحافظات، غدًا الأحد، رد مبالغ جدية حجز برامج الحج السياحي للمواطنين الذين لم يحافهم الحظ في الفوز بقرعة الحج السياحي للموسم الجاري، وذلك من خلال تقديم أصل وصورة بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

شروط سحب مبالغ جدية حجز برامج الحج

وأكدت وزارة السياحة والآثار أنه يمكن للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بقرعة الحج السياحي سحب مقدمات حجز برامج الحج خلال شهر من إعلان نتيجة القرعة بتقديم البطاقة الشخصية بشرط أن تكون سارية.

استرداد مبالغ جدية حجز برامج الحج السياحي

وأكدت غرفة شركات السياحة، أن المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بقرعة الحج السياحي يمكنهم استرداد مبالغ جدية حجز البرامج والبالغة 30 ألف جنيه للبرامج الحج السياحي للمستويين البري والاقتصادي و80 ألف جنيه لبرامج الحج 5 نجوم أعتبارا من غدًا الأحد بكافة فروع بنك مصر المنتشرة بالقاهرة والمحافظات.

أسعار برامج الحج السياحي

وأعلنت وزارة السياحة والآثار الضوابط المنظمة للحج السياحي وأسعار برامج الحج للموسم الحالي، وجاءت كالتالي:

  • خمس نجوم «أ» وحتى 250 مترا من الحرم المكي بسعر 580 ألف جنيه.
  • خمس نجوم «ب» من 250 مترا وحتى 1250 مترا من ساحة الحرم المكي بسعر 520 ألف جنيه.
  • اقتصادي طيران «أ» موسم كامل بفنادق مكة وحتى 1250 مترا بسعر 295 ألف جنيه.
  • اقتصادي طيران «ب» موسم كامل بفنادق مكة المكرمة من 1250 وحتى 2000 متر بسعر 275 ألف جنيه.
  • اقتصادي طيران «ج» تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل العزيزية والنزهة والزاهر بسعر 250 ألف جنيه.
  • بري «أ» موسم كامل فنادق مكة وحتى 1250 مترا 260 ألف جنيه.
  • بري «ب» موسم كامل بفنادق مكة المكرمة من 1250 وحتى 2000 متر بسعر 245 ألف جنيه.
  • بري «ج» تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل العزيزية والنزهة والزاهر بسعر 225 ألف جنيه.

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