الأحد 02 فبراير 2025
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رياضة

التشكيل الكامل للجنة الكرة بنادي الزمالك

نادي الزمالك
نادي الزمالك

انضم الثلاثي “أشرف قاسم - عبدالحليم علي - هيثم فاروق” نجوم نادي الزمالك السابق للجنة الكرة بالقلعة البيضاء والتي تضم أحمد حسام “ميدو”.

وقال مصدر بنادي الزمالك إن لجنة الكرة تضم كلا من أحمد حسام ميدو وحازم إمام وأشرف قاسم وهيثم فاروق وعبدالحليم علي وطارق السيد وجمال العدل ومدحت العدل أعضاء لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بالنادي.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الإثنين على ملعب النادي استعدادًا للقاء الإسماعيلي المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد.

ويستضيف الزمالك نظيره الإسماعيلي في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمباريات نارية في شهر فبراير الجاري في الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك 5 مباريات في شهر فبراير جميعها في الدوري الممتاز ويأتي أبرزها مباراة القمة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

مواعيد مباريات الزمالك في شهر فبراير 

1- الزمالك ضد الإسماعيلي: يوم الجمعة الموافق 7 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر،  ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

2- فاركو ضد الزمالك: يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

3- الزمالك ضد بتروجيت: يوم الأحد الموافق 16 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

4- الأهلي ضد الزمالك: يوم السبت الموافق 22 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

5- الزمالك ضد زد: يوم الخميس الموافق 27 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

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