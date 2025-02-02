حملة لرفع الإشغالات بشوارع المنصورة في الدقهلية (صور)

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، مدير شرطة المرافق بالتنسيق مع رئيس حي غرب المنصورة بشن حملة لرفع جميع الإشغالات بشوارع مدينة المنصورة خاصة شارع جيهان، وإخلاء أرصفة الشوارع من أي إشغالات، والتي تعوق حركة السير للمواطنين وتسبب شلل مروري بشوارع وسط المدينة.

تنظيم حركة السيارات بشارع النخلة وتيسير الحركة المرورية

كما كلف محافظ الدقهلية مدير الإدارة العامة للمرور، بتنظيم حركة السيارات بشارع النخلة وتيسير الحركة المرورية، بما يضمن سيولة حركة السيارات ومنع التكدس لتوفير الوقت والجهد على المواطنين وقائدي السيارات، وتفقد منافذ بيع الخضروات والفاكهة بشارع الترعة وشارع الجيش، وأكد ضرورة الإلتزام بالإعلان عن الأسعار عبر الشاشات الإلكترونية والالتزام بالأسعار المعلنة.

محافظ الدقهلية يتفقد عددا من شوارع المنصورة

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية عددا من شوارع المنصورة شملت، شارع النخلة وشارع الجلاء وجيهان، حيث وجه لمدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتنسيق مع حي غرب برفع مستوى النظافة هناك، وإلزام شركة النظافة بإعادة توزيع العمال والمعدات وتكثيف أعمال النظافة ورفع أي تجمعات أولا بأول، إلى جانب المتابعة اليومية لأعمال منظومة النظافة بنطاق الحي والحفاظ على مستوى النظافة اللائق الذي تحقق على مستوى المدينة واستمرار الحفاظ على المظهر الحضاري لها.

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