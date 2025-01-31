الجمعة 31 يناير 2025
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محافظات

استمرار أسواق اليوم الواحد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في المنصورة

بيع الأسماك في سوق
بيع الأسماك في سوق اليوم الواحد بالمنصورة، فيتو

 أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على استمرار عمل سوق اليوم الواحد، أمام مصنع الألبان بشارع قناة السويس بالمنصورة، وفي باقي المراكز يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بعد الأداء المتميز لأسواق اليوم الواحد التي انطلقت بالدقهلية، واستجابة لطلب المواطنين ومن أجل زيادة المعروض من السلع الأساسية، وتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر والمساهمة في رفع الأعباء، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين.

 

بيع الأسماك بأسعار تنافسية تبدأ من 40 جنيها

 وأوضح محافظ الدقهلية أن سوق اليوم الواحد بدأ في بيع الأسماك بأسعار تنافسية تبدأ من 40 جنيها، وتناسب محدودي الدخل والأسر المتوسطة، وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير جميع صور الدعم والرعاية للمواطنين في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بالسلع والمنتجات الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة عن طريق التوسع في إقامة منافذ البيع لتخفيف العبء عن المواطنين.

 ودعى محافظ الدقهلية المواطنين للاستفادة من السلع المعروضة بأسواق اليوم الواحد وشراء احتياجاتهم من المواد والسلع التموينية والخضر والفاكهة واللحوم والمجمدات بأسعار مخفضة تصل لـ30%، وبنسب أكثر على بعض المنتجات، ووجه الشكر لجميع الجهات المعنية التي تشارك في تنظيم السوق، سواء من الوحدات المحلية أو المديريات الخدمية بالدقهلية.

تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بكميات كافية

 ومن جهته، أكد المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ الدقهلية، على العمل للتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمراكز ومدن المحافظة المختلفة، مشيرا أن ما تسعى إليه وزارة التموين من خلال هذه المبادرة هو تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بكميات كافية وبأسعار مناسبة، كما تهدف الوزارة إلى تيسير وصول السلع إلى التجمعات السكنية، حيث يمكن للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية بسهولة، ما يسهم فى خفض الأسعار في الأسواق التقليدية وتوفير خيارات أكثر للمستهلك.

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