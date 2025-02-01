السبت 01 فبراير 2025
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محافظات

الدقهلية تبدأ العد التنازلي للاحتفال بعيدها القومي الـ 775

محافظ الدقهلية اللواء
محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، فيتو

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن بدء العد التنازلي لاحتفالات الدقهلية بعيدها القومي 775 الذي يوافق يوم 8 فبراير من كل عام.

برنامج الاحتفال بالعيد القومي للدقهلية 

والذي ستنطلق فعالياته ابتداء من مساء يوم الخميس 6 فبراير، بايقاد الشعلة الرئيسية بالنصب التذكاري للشهداء أمام مبنى ديوان المحافظة إيذانا ببدء الاحتفالات، وتستمر الاحتفالات الرسمية والشعبية يومي الجمعة والسبت 8،7 فبراير، حيث يؤدي محافظ الدقهلية والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة.

 

الحفل الرئيسي للعيد القومي للدقهلية في جامعة المنصورة 

ثم يقام الحفل الرئيسي لـ العيد القومي للدقهلية مساء يوم السبت 8 فبراير بمدرج الدكتور ابراهيم المهدي بكلية التجارة بجامعة المنصورة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، لتكون أول مرة تقام فيها إحتفالات الدقهلية بالعيد القومي من داخل جامعة المنصورة.

افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والاجتماعية 

ثم يقوم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على مدار شهر فبراير بافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والاجتماعية بمراكز ومدن المحافظة، لتبدأ تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين على مستوى المحافظة، في إطار احتفالات الدقهلية بالعيد القومي.

العيد القومى لمحافظة الدقهلية ذكرى انتصارات شعب المنصورة

والجدير بالذكر أن العيد القومى لمحافظة الدقهلية كل عام يوافق ذكرى انتصارات شعب المنصورة عاصمة الدقهلية على حملات الغزو الأوروبي، بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا فى 8 فبراير عام 1250م، حيث تمكن أسلافنا فى المنصورة من تحقيق النصر وصد هذه الحملات، وأسر لويس التاسع وايداعه بدار القاضي ابن لقمان، حتى تم إفتداءه من الأسر ودفع الدية.

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