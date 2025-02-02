الأحد 02 فبراير 2025
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الكبار فى معرض الكتاب 2025.. مؤلفات السباعى وبهجت وعكاشة في طبعات جديدة للجمهور

كتاب جحا الضاحك المضحك،
كتاب جحا الضاحك المضحك، فيتو

مع انطلاق الحدث الثقافى الأبرز خلال العام وهو معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته السادسة والخمسين، تصدرت الطبعات الجديدة لأعمال عدد من كبار الكتاب مشهد أجنحة قطاعات وزارة الثقافة ودور النشر المختلفة بالمعرض.

وأقدمت دور النشر على طرح طبعات جديدة من أعمال كبار الكتاب ومنهم عباس العقاد، يوسف السباعي، أحمد بهجت، وأيضًا أسامة أنور عكاشة وغيرهم، حيث كان جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة فى صدارة هذه الأجنحة من خلال إعادة طبع 10 كتب من أعمال الأديب الراحل عباس محمود العقاد، حيث جاءت كالتالي:

كتاب “أثر العرب فى الحضارة الأوروبية”، والذى ناقش فيه العقاد تأثير الحضارة العربية على الحضارة الأوروبية فى مجالات عدة مثل العلم والفن، مشيرًا إلى أن أوروبا استفادت من علوم العرب.

كتاب “جحا الضاحك المضحك” والذى يناقش خلاله الضحك وفلسفته، متسائلًا عن أسبابه وأثره، ويحلل شخصية “جحا” الشهيرة فى التراث، مع التركيز على نوادره وعلاقته بالتاريخ.

كتاب “دراسات فى المذاهب الأدبية والاجتماعية”، وهى مجموعة من المقالات التى تتناول مواضيع أدبية واجتماعية، مثل النهضة الأدبية والتوجهات الأدبية الحديثة، بالإضافة إلى قضايا اجتماعية كالإقطاع والتعليم والاشتراكية.

“مطالعات فى الكتب والحياة”، ويدرس فيه العقاد الأعمال الأدبية الشهيرة ويحللها فلسفيًّا، مؤكدًا أن الأدب لا يهدف فقط للتسلية بل لإثارة المشاعر وإثراء الخيال.

“مراجعات فى الآداب والفنون” وهى مجموعة من المقالات التى تعيد تقييم الأفكار الأدبية والفنية، مع التأكيد على أهمية منهج المراجعة لتحليل الأفكار.

“ساعات بين الكتب”، ويعرض العقاد قراءته العميقة فى مختلف المجالات مثل الفلسفة والأدب، ويشارك معرفته المكتسبة من الكتب التى قرأها.

“الصهيونية العالمية”، ويقدم فيه دراسة عن الصهيونية، متتبعًا تاريخها وكشف أكاذيبها وأهدافها العنصرية، ويختتم برؤيته لمستقبل دولتهم.

“أفيون الشعوب” والذى يرد فيه العقاد على مقولة ماركس “الدين أفيون الشعوب”، معتبرًا أن الدين يزرع شعورًا بالمسئولية فى الأفراد، بينما إنكاره يترك الضمائر خالية من الحذر.

“الإسلام والحضارة الإنسانية” والذى يعرض فيه العقاد دور الإسلام فى الحضارة الإنسانية، مؤكدًا على توازن العلم والإيمان ودحض الفكر المادى والإلحادي.

وفى جناح مكتبة ديوان تتصدر أعمال الكاتب الكبير الراحل يوسف السباعي، بمجموعة متنوعة من كتابات الراحل فى طبعات جديدة تقدمها الدار للجمهور، ومنها رواية “إنى راحلة” والتى تم تقديمها دراميًّا فى التلفزيون تحت الاسم نفسه كمسلسل فى السبعينات، قام ببطولته الراحل محمود مرسى وزهرة العلا إلى جانب عدة وجوه صاعدة.

بالإضافة إلى رواية “أرض النفاق” التى تتحدث عن المجتمع المصرى والعربى فى نهاية الأربعينات فى إطار خيالى ولكنها واقعية فى نفس الوقت. وتم تقديمها فى عمل سينمائى بطولة فؤاد المهندس عام 1968.

ورواية “السقا مات” التى صدرت لأول مرة سنة 1952 م عن دار النشر للجامعيين، ويعتبرها الكثير من النقاد أهم رواية كتبها يوسف السباعى وتدور أحداثها فى حارة مصرية فى العشرينيات.

بالإضافة إلى عدد آخر من الروايات التى أصدرتها ديوان للراحل يوسف السباعي.

كما طرحت “ديوان” فى معرض الكتاب أيضًا خمس طبعات جديدة لأعمال الكاتب الكبير أحمد بهجت، وهي: “أنبياء الله”، “حوار بين طفل ساذج وقط مثقف”، “تأملات فى عذوبة الكون”، “الله فى العقيدة الإسلامية”، و”بحار الحب عند الصوفية”.

ولكبار الكتاب أيضًا، تطرح بيت الحكمة للنشر فى معرض القاهرة للكتاب 2025 مجموعة كتب بعنوان “بورتريهات خيرى شلبي”، وفى هذه السلسلة، نجد “٢٨٠” شخصية خالدة كتب خيرى شلبى عن ملامحهم وأخلاقهم وأعمالهم وخفة ظلهم ومصاعب حياتهم وكفاحهم، هؤلاء الذين صنعوا التاريخ وشغلوا الدنيا وارتبطت حياة الناس بأقوالهم وأفعالهم.

كما تطرح بيت الحكمة كتاب “ظل لا يغيب” الأعمال القصصية الكاملة لـ أسامة أنور عكاشة، بالإضافة إلى قصة لم تُنشر من قبل، فى معرض القاهرة الدولى للكتاب هذا العام.

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معرض القاهرة الدولي دور النشر يوسف السباعى عباس العقاد الصهيونية العالمية رواية “أرض النفاق”

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