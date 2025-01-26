روجينا برفقة رانيا فريد شوقي بكواليس مسلسل حسبة عمري (صور)

نشرت الفنانة روجينا صورا تجمعها مع الفنانة رانيا فريد شوقي في كواليس مسلسل حسبة عمري المقرر عرضه في رمضان المقبل وذلك عبر حسابها على موقع فيس بوك.

وكتبت روجينا “ الملكة بنت الملك.. طول عمرك من ايام المعهد وانتى ملكه بأخلاقك وطيبه قلبك وحبك لكل الناس”.

وتابعت “فعلا هذا الشبل من ذاك الاسد..بحبك يارانيا”، وأضافت “مسلسل #حسبة_عمرى #رمضان_٢٠٢٥.. باذنك يارب تجعل رزقنا.. النجاح من فضلك وبفضلك.. مدد يارب مدد بلا عدد”.

مسلسل حسبة عمري

وتواصل الفنانة روجينا تصوير مسلسلها الجديد “حسبة عمرى” المقرر أن تخوض به سباق رمضان القادم، وخلال أحداث العمل تدخل في خلافات مع الفنان محمد رضوان الذي يلعب شخصية أحد الشخصيات القريبة منها.

وخلال أحداث العمل تلعب روجينا سيدة تعانى من الفقر في بداية حياتها، وتبدأ في العمل في عدد من المهن، إلى أن تصبح سيدة أعمال، وخلال هذه الرحلة تكتشف أحد الأسرار الذى يجعلها تغير تعاملها مع كل من حولها.

ومسلسل "حسبة عمرى" يعرض في موسم رمضان 2025، بطولة روجينا وعمرو عبد الجليل وعلى الطيب ومحمود البزاوي ومحمد رضوان، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

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