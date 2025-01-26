الأحد 26 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

روجينا برفقة رانيا فريد شوقي بكواليس مسلسل حسبة عمري (صور)

روجينا ورانيا فريد
روجينا ورانيا فريد شوقي، فيتو

نشرت الفنانة روجينا صورا تجمعها مع الفنانة رانيا فريد شوقي في كواليس مسلسل حسبة عمري المقرر عرضه في رمضان المقبل وذلك عبر حسابها على موقع فيس بوك.

وكتبت روجينا “ الملكة بنت الملك.. طول عمرك من ايام المعهد وانتى ملكه بأخلاقك وطيبه قلبك وحبك لكل الناس”.

وتابعت “فعلا هذا الشبل من ذاك الاسد..بحبك يارانيا”، وأضافت “مسلسل #حسبة_عمرى #رمضان_٢٠٢٥.. باذنك يارب تجعل رزقنا.. النجاح من فضلك وبفضلك.. مدد يارب مدد بلا عدد”.

مسلسل حسبة عمري 

وتواصل الفنانة روجينا تصوير مسلسلها الجديد “حسبة عمرى” المقرر أن تخوض به سباق رمضان القادم، وخلال أحداث العمل تدخل في خلافات مع الفنان محمد رضوان الذي يلعب شخصية أحد الشخصيات القريبة منها.

وخلال أحداث العمل تلعب روجينا سيدة تعانى من الفقر في بداية حياتها، وتبدأ في العمل في عدد من المهن، إلى أن تصبح سيدة أعمال، وخلال هذه الرحلة تكتشف أحد الأسرار الذى يجعلها تغير تعاملها مع كل من حولها.

ومسلسل "حسبة عمرى" يعرض في موسم رمضان 2025، بطولة روجينا وعمرو عبد الجليل وعلى الطيب ومحمود البزاوي ومحمد رضوان، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنانة رانيا فريد شوقي الفنانة روجينا رانيا فريد شوقي رمضان ٢٠٢٥ حسبة عمري مسلسل حسبة عمرى

مواد متعلقة

نهاية سعيدة لعائلة إبراهيم في مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة الأخيرة

أغنية ألف تحية، نهاية مبهجة لمسلسل موضوع عائلي بتوقيع أحمد سعد

مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 9، عبلة تفضح إبراهيم أمام عائلته

مسلسل صفحة بيضا الحلقة 5، مها نصار تساعد حنان مطاوع على العودة لأبحاثها
ads

الأكثر قراءة

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

زيادة 500% في سعر دواء شهير لعلاج الاكتئاب

تفاصيل عرض الأهلي للحصول على خدمات لاعب بتروجت

استبعاد رمضان صبحي من قائمة بيراميدز لمباراة الأهلي في الدوري

الخطيب يصل مقر بتروجت لحسم صفقة أحمد رضا

لماذا ينتصر الظالم في هذا العالم؟ شيخ الأزهر يرد على سؤال الأطفال بمعرض الكتاب

لم تحدث بالانتقال، علي جمعة يكشف تفاصيل مثيرة لرحلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج للذرية والحمل والولادة والإنجاب

منوعات

المزيد

حكاية عجوز لبنانية تحدت دبابات وجنود الاحتلال بالحجارة للحفاظ على أرضها

أكثر إمرأة عاشت بكلية خنزير، أمريكية تحطم رقم قياسي جديد

استخدام عبوة ناسفة لسرقة أساور ملكية وخوذة ذهبية أثرية من معرض بهولندا

توقعات الأبراج اليوم الأحد 26 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًّا اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأحد

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعبي الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الإسراء والمعراج للذرية والحمل والولادة والإنجاب

لم تحدث بالانتقال، علي جمعة يكشف تفاصيل مثيرة لرحلة الإسراء والمعراج

لماذا ينتصر الظالم في هذا العالم؟ شيخ الأزهر يرد على سؤال الأطفال بمعرض الكتاب

المزيد
الجريدة الرسمية