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حوادث

تجديد حبس عصابة الملثمين بأكتوبر

حبس المتهمين، فيتو
حبس المتهمين، فيتو

 جدد قاضي المعارضات الجيزة، حبس 7 متهمين عصابة سطو مسلح استهدفت مقر إحدى شركات المقاولات وقاموا بتقييد 3 خفراء وسرقة كابلات نحاسية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن ملابسات سطو ملثمين على شركة مقاولات بمدينة 6 أكتوبر وتقييد الخفراء وسرقة كابل نحاسي وفرارهم في سيارة نقل.

 

بلاغ من مالك شركة مقاولات في مدينة 6 أكتوبر

 البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من مالك شركة مقاولات في مدينة 6 أكتوبر، باكتشافه سرقة شركته والتعدي على الخفراء المكلفين بالحراسة.

 

وانتقلت على الفور، انتقلت قوات الأمن لفحص البلاغ، وتبين من المعاينة وتفريغ كاميرات المراقبة ارتكاب عدد من الملثمين الجريمة تحت تهديد الأسلحة.

 

وأشارت التحريات من خلال مناقشة الخفراء المتعدى عليهم عددهم 3، أنهم أثناء حراستهم لمقر الشركة كالمعتاد يوميا، فوجئوا بـ 7 اشخاص يرتدون اقنعة سوداء يقتحمون الشركة بسيارة نقل، وقاموا بتهديدهم بأسلحة نارية ثم كبلوهم بالحبال وكمموا أفواههم، وتمكنوا من الاستيلاء على كابل نحاسي كبير الحجم وفروا هاربين.

 

نجحت مباحث الجيزة في إلقاء القبض على المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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