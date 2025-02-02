مصر للمصريين فقط، الأبحاث الغربية تصدم الأفروسنتريك وتكشف مزاعمهم بشأن الحضارة الفرعونية

كشفت الأبحاث الحديثة أن ادعاءات الأفروسنتريك ومزاعمهم بأنهم الأحق بالحضارة المصرية مجرد أوهام، وبشكل رسمي، انتهت واحدة من الأبحاث الحديثة في أصول الشعوب والجينات، والتي تم الكشف عنها منذ يومين، أن أبناء الحضارة المصرية لا يحملون أي جينات من الشعوب الإفريقية، وبذلك تنهي أوهام الآفرو- سنترك تمامًا في الحضارة المصرية.

أصول المصريين تعود لأجدادهم القدماء

كما كشف الباحث في تاريخ أصول الشعوب والجينات، محمد عبد الهادي، عن ظهور "أول دراسة جينية بخصوص عصر الدولة القديمة- بناة الأهرامات- ظهرت للنور أمس، وهى أطروحة دكتوراة لـ Morez 2023، حيث حاول الباحث فحص 94 عينة من مصر ووادي النيل من المتاحف الإنجليزية، إلا أن عينة واحدة فقط من النويرات (محافظة المنيا- الصعيد) بعمر يصل 2800 قبل التاريخ ترجع لعصر الأسرة 3 أو 4، هي الوحيدة تكللت بالنجاح."

الدراسة الحديثة في أصول المصريين، فيتو



أما المفاجأة الأساسية والأولي أن العينة لم تحمل أي جينوم من الشعوب الآفارقة جنوب الصحراء في عدة موديلات، رغم اقتراح إحدي الحاسبات وجوده إلا أن الباحثين رجحوا أنها Noise بسبب (ضعف تغطية) للعينة، وهذا يغلق الباب أمام الآفرو- سنتريزم أو الأفروسنتريك، الحركة المركزية الأفريقية التي تدعي أحقيتها في الحضارة والأرض المصرية، وينهي أحلامهم تمامًا، حسبما قال الباحث في أصول الشعوب محمد عبد الهادي.

مصريون أبو صير يرجع أصولهم للقدماء المصريين

أما المفاجأة الثانية، التي كشفها البحث الحديث في أطل الشعب المصري، فكان أن المصريين في أبوصير في عصر الأسرة 26 والعصر البطلمي، لديهم استمرارية مع الدولة القديمة بنسبة متوسطة 83% كاملة، وتقفز حتى تلامس نسبة الـ90%، إعتمادًا على سوء التغطية للعينة، حيث أن بعض الحاسبات تكتشف فيها أصول متضاربة من (CHG) وهو مكون يعتقد أنه انتشر من جماعات بشرية بالعصر البرونزي في الشرق الأوسط، وربما يرجع دخوله في مصر حتي 2600 قبل الميلاد (بين 700 الي 2600 قبل الميلاد) حسب تقدير الدراسة المتضارب، مع ترجيح أن جزء من هذا المكون زاد بفترة الهكسوس، ويكون ذلك مثير جدًا عكس هذه الاستنتاجات، مع مقابر أفاريس الأولى، التي احتوت على نسية عالية من النساء الأجنبيات إلى الرجال.

مصر للمصريين في الدراسة الحديثة عن أصول المصريين، فيتو



وبخصوص الأصول الشبيهة بالنطوفية (Natufian-related ancestry)، فقد ناقشت الدراسة، ولأول مرة،.0 نظرية وجودها بشمال شرق إفريقيا وصحاري مصر، بعمر يصل إلى 15 آلف سنة كاملة، وبما أن النويرات تعتبر عالية جدًا بهذا الأصول، حيث أكد الباحث محمد عبد الهادي "أن الدراسة ناقشت أن هؤلاء الصيادين ربما يكونوا هم أساس نشأة الحضارة المصرية القديمة، وهذا أيضًا يتناسب مع الأبحاث الآركيولوجية، لكن طبعا النظرية بانتظار فحص هياكل أكثر وأكثر."

أصول نويرات المنيا مصرية خالصة

أما السلالة الأبوية لعينة النويرات (محافظة المنيا)، اتضحت E-M35 (السلالة الحمضية الننوية) الفرع E-Z830، أى تحورات E-Z830 والتواجد السامي في القرن الإفريقي عدل جميع التحورات الرئيسية تحت هذا الفرع، وهذا يجعل وادي النيل ومصر القديمة تمتلك الفروع الأساسية لـE-M35 بالهياكل، سواء E-M78 أو E-Z830، وبالتالي تحتفظ بمكانتها كمكان مرجح لنشأة E-M35 بالعصر الحجري على ان يتضح الموضوع بدراسات أخري.

مصر للمصريين فقط، فيتو

وقال الباحث محمد عبد الهادي "بينما السلالة الأمومية، التي كشفها البحث، اتضحت أن (I)، وهو مصداقًا لما قلته من قبل شخصيًا عن هذه السلالة قبل سنوات وصدق كلامي حاليًا"



وأشار محمد عبد الهادي إلى أنه قد ظهرت دراسة جديدة، تم نشرها فى 28 أغسطس 2024، أوضحت نشأة الجد (LT) بالشرق الأوسط، ثم انتشرت فروع معينة من السلالة (L) ناحية الشرق، كجزء من مزارعي العصر النيوليثي "Neolithic Migrations"، التي كانت عبارة عن نشر الزراعة بإتجاه حوض إيران وحوض وادي السند، وبالتالي هذا يفصل تمامًا بين فروع السلالة L بالشرق الأوسط التي تصل لنسبة تتعدي 40% بالرقة شمال الشام، وبين أي فروع هندية أو إفتراءات من هذا النوع."

رسالة للأفروسنتريك مصر للمصريين

ووجه الباحث في أصول الشعوب محمد عبد الهادي رسلة للأفروسنتريك، معلقًا على البحث عن أصل المصريين في وادي النيل، الذي صدم الأفروسنتريك في ادعائهم، فقال: "إلى جميع المتلهفين للحضارة المصرية بأي أجندا كانت، والذين حاولوا تزوير أصول أهل مصر، سواء للشرق أو الغرب أو للجنوب، من موقعين فقط هما النويرات وأبوصير، اتضح ارتباط المصريين الضخم مع اجدادهم، واتضحت استمرارية جينية مدهشة على مر 2800 قبل الميلاد ثم 700 قبل الميلاد، وحتي العصر الحديث.. والدراسات لاحقًا ستحمل مفاجآت".

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