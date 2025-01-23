الخميس 23 يناير 2025
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محافظات

وفد سياحي هولندي يزور تل العمارنة في المنيا (صور)

وفد هولندي، المنيا
وفد هولندي، المنيا تستقبل وفودًا عالمية لاستكشاف كنوزها

 استقبلت محافظة المنيا وفدًا هولنديًا لزيارة منطقة آثار تل العمارنة، بمركز ديرمواس في إطار الاهتمام العالمي بمواقع المنيا التاريخية بوصفها وجهة سياحية متميزة تضم ثلث آثار مصر.

 شملت الزيارة تفقد المعابد والمقابر الملكية التي تعود لعصر الملك إخناتون. 

وفد هولندي، المنيا تستقبل وفودًا عالمية لاستكشاف كنوزها الأثرية 

  وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المناطق الأثرية ودعم الجهود السياحية. 

الخدمات السياحية في المنيا 

 وأشار إلى أن “المنيا تمتلك كنوزًا تاريخية فريدة قادرة على جذب السياح من مختلف دول العالم، ونعمل على تحسين الخدمات السياحية لتقديم تجربة مميزة للزائرين”.

المتحف الأتوني بمحافظة المنيا

 ولفت كدوانى إلى اهتمام الدولة بتطوير القطاع الثقافي والسياحي، حيث تسعى القيادة السياسية إلى استكمال إنشاء المتحف الأتوني بمحافظة المنيا، ليصبح أحد أهم المعالم الثقافية والسياحية التي تروي عصورا من تاريخ مصر الفرعونى والحضارات المختلفة على مر الحقب التاريخية. يأتي ذلك ضمن خطة الدولة لإنشاء وتطوير المتاحف الكبرى، مثل متحف التحرير ومتحف ملوي إلى جانب إنشاء المتحف المصري الكبير، لتعزيز مكانة مصر الثقافية عالميًا ودعم السياحة الأثرية.

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