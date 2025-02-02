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حوادث

تجديد حبس المتهمين بطعن عامل عاتبهما على معاكسة شقيقته بالصف

حبس المتهمين، فيتو
حبس المتهمين، فيتو

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس المتهمين بطعن عامل بسلاح أبيض "مطواة"، بسبب معاتبته لهما على معاكسة شقيقته بمنطقة الصف، 15 يوم على ذمة التحقيقات.

 

وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا للاستماع لأقواله حول الحادث، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، وأقروا أن أحد المتهمين أصاب شقيق الفتاة بطعنة في الصدر بعد مشادة كلامية نشبت بينهم.

 

طعنوه بعد أن معاتبته له على معاكسة شقيقته

 وكشفت التحقيقات أن العامل والذي يدعى "جمعة م" البالغ من العمر 40 سنة، كان يعاتب كلا من  "أحمد م" البالغ من العمر 20 سنة و"عمر خ" 17 سنة، على معاكسة شقيقته في الطريق العام، وعلى إثر ذلك، أخرج المتهم الأول "مطواة" من طيات ملابسه وسدد بها طعنة نافذة بالصدر للمجني عليه قبل أن يفر المتهمين هاربين.

 

طعن عامل بالصف

البداية كانت بإخطار تلقاه مأمور مركز شرطة الصف، من مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة، بوصول عامل إلى المستشفى المركزي مصاب بطعنة نافذة في الصدر.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز إلى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص، أن مشاجرة نشبت بين العامل وشخصين بسبب معاكستهما لشقيقته بالطريق العام، سدد على إثرها أحد المتهمين طعنة نافذة في صدر العامل، وفرا هاربين.

 


تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين بعد ساعات من هروبهما، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية.

 

 

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قاضي معارضات الجيزة الصف مركز شرطة الصف
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