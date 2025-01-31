تفاصيل صادمة في حادث دهس سيارة نقل أسرة كاملة بالصف

تجري نيابة الصف تحقيقات موسعة في حادث مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة أثناء استقلالهم “توك توك” بطريق الأوتوستراد مدخل عرب أبو ساعد بدائرة قسم شرطة الصف، بعد ما دهستهم سيارة نقل.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان الذين أكدوا أن قائد السيارة النقل طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، تسبب في وفاة 4 أشخاص على الفور من إجمالي 5، بينما كان الأخير يلفظ أنفاسه الأخيرة، حاولوا إنقاذه ولكن توفي قبل وصوله إلى المستشفى.

تفاصيل حادث دهس سيارة نقل لأسرة كاملة



وأفادت التحقيقات أن المتوفين هم موظف وزوجته وابنه وشقيقه ووالدته لقوا مصرعهم بعد أن دهستهم سيارة نقل أثناء استقلالهم “توك توك” بطريق الأوتوستراد عند قرية “عرب أبو ساعد” بمنطقة الصف.

وكشفت التحقيقات أن الشاب أحمد الديمكي، مقيم في منطقة عرب أبوساعد التابعة لمركز الصف بالجيزة، خرج برفقة شقيقه محمد، ونجله شعبان ووالدته وزوجته، للذهاب إلى أحد المستشفيات في منطقة التبين بحلوان، لإجراء الكشف على نجله شعبان للاطمئنان على حالته الصحية.



بعد الانتهاء من الكشف، خرجت الأسرة من المستشفى، واستقلوا الـ“توكتوك” الخاص بهم، للعودة إلى المنزل، وأثناء طريقهم تفاجئوا بسيارة نقل تسير بسرعه عالية اصطدمت بهم، لتتسبب في انقلاب التوكتوك، مما أسفر عن وفاتهم في الحال.

واستخدمت قوات الإنقاذ البري مناشير كهربائية لتقطيع حديد “توكتوك” دهسته سيارة نقل، لانتشال جثامين خمسة أفراد من أسرة واحدة، وتم نقلهم للمشرحة.

قرارات النيابة في الحادث

وأمرت النيابة بالتحفظ علي قائد السيارة النقل الذي تسبب في الحادث، والتصريح بدفن جثامين المتوفين بعد إعداد تقرير وافي عن سبب وفاتهم، وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ بوفاة أسرة كاملة في حادث سير



وورد بلاغ من مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة، كانوا يستقلون “توكتوك” بعد ما دهستهم سيارة نقل على طريق الأوتوستراد في منطقة الصف.

ووفقًا للتحريات، تبين أن المتوفين شاب يُدعى "محمد شعبان الدكمي" وشقيقه وابنه وزوجته ووالدته، وتحرّر محضر بالواقعة، فيما تباشر النيابة التحقيقات

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