الأحد 02 فبراير 2025
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حوادث

تجديد حبس 3 متهمين بترويج الأسلحة البيضاء بالمطرية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس 3 عاطلين، لاتهامهم بحيازة أسلحة بيضاء وبيعها بمنطقة المطرية 15 يوما علي ذمة التحقيق.

وقال المتهمون: نقوم بجلب السلاح الأبيض “مطواة” وغيره ثم نبيعها في الشوارع مقابل مبلغ من المال.

وأضاف المتهمون أنه يوجد أناس تطلب الأسلحة لأغراض غير قانونية، قائلين: "لقيناها فرصة علشان نجمع فلوس"، فيما أقر أحدهم: كنت أعلم أن ما نفعله خطر لكن تجارة السلاح كانت مربحة جدًا.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالمطرية من ضبط 3 عاطلين، وبحوزتهم أسلحة بيضاء، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات، بقصد الاتجار فيها وبيعها والتربح والكسب غير المشروع منها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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جنح المطرية المطرية النيابة العامة

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