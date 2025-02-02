الحكم على عاطل متهم بقتل زوجته في العمرانية بعد قليل

تنظر محكمة جنوب الجيزة، بعد قليل، جلسة النطق بالحكم على عاطل بالعمرانية بتهمة قتل زوجته العرفية.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحميد، وياسر علي الزيات، وأمانة سر طارق فتحي وطلعت عبده.

وكشفت النيابة العامة في القضية رقم 7508 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 561 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهم "ع.م" قتل المجني عليها "رشا م" عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيّت النية وعقد العزم على قتلها إثر خلاف نشب بينهما، مستغلًا انفراده بها في مسكنهما، متعديًا عليها بالضرب.

وذكرت النيابة أن المتهم احتجز المجني عليها دون وجه حق في غرفة داخل شقة، وفتح صمام أسطوانة غاز وأغلق الأبواب عليها. أصابها الرعب، ولم تجد مخرجًا سوى نافذة المسكن، فقفزت منها وسقطت على الأرض، مما تسبب في إصابتها، وفقًا لما ورد في تقرير الصفة التشريحية، وأدى ذلك إلى وفاتها.

واستمعت النيابة لأقوال المتهم، الذي اعترف بأنه تزوج المجني عليها عرفيًا وسكنا في شقة بالعمرانية. وفي يوم الجريمة، خرجت المجني عليها دون علمه، مما أشعل بينهما خلافًا. فاحتجزها داخل غرفتها بعد أن اعتدى عليها بالضرب، ثم فتح صمام أسطوانة غاز داخل الغرفة. بينما كان المتهم أسفل العقار لشراء بعض المستلزمات، تفاجأ بسقوط زوجته من النافذة.

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