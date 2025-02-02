محافظ الأقصر يستجيب لمطالب أهالي قرية الصعايدة بالزينية خلال لقاء جماهيري

التقى محافظ الأقصر في لقاء جماهيري مع أهالي قرية الصعايدة التابعة لمركز الزينية، حيث عرض الأهالي شكواهم المتمثلة في تخصيص موقع لإقامة وحدة للشئون الاجتماعية، والوحدة المحلية، وتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة من خلال الوحدة الصحية بالصعايدة، ورفع كفاءة الإنارة بالقرية.

بحث مشاكل المواطنين بالأقصر



وعلى الفور، وجه محافظ الأقصر تعليماته إلى أحمد أبو عيش رئيس مدينة الزينية، بتوفير قطعة أرض أملاك دولة لإقامة مبنى الوحدة المحلية لقرية الصعايدة على أن يشمل المبنى أيضا وحدة الشئون الاجتماعية.



كما وجه محافظ الأقصر، برفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية الصعايدة لتقديم خدمة صحية متميزة لأهالي القرية، كما وجه تعليماته إلي المهندسة ماري روحي مدير ادارة الكهرباء، بتركيب 300 كشاف إنارة لرفع كفاءة مستوى الإنارة بالقرية.



حضر اللقاء الجماهيري كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء أحمد رمضان رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس عبدالله بكري مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق، والمهندسة ماري روحي مدير ادارة الكهرباء، وأحمد أبو عيش رئيس مدينة الزينية، والدكتور حماده العماري عضو مجلس النواب.

في إطار اللقاءات الجماهيرية التي يعقدها المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بالمراكز والمدن والقرى والنجوع، للاستماع إلى شكاوى ومطالب المواطنين والاستجابة لهم، وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم، وفتح قنوات التواصل بين المسئولين والمواطنين.

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